Головне за день. Середа, 26 жовтня

День масштабних повітряних тривог: зокрема в столиці тривогу оголошували п'ять разів. Причина - активність ворожої авіації поблизу українсько-білоруського кордону.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ЗСУ відбили 11 атак окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області і знищили два ворожих склади з боєприпасами.

Противник минулої доби завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 26-го жовтня – в нашій новині.

Сьогодні додому з російського полону повернулися ще десять українських військовослужбовців.

“Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому десять українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та дев’ять рядових і сержантів”, – повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак додав, що також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – написав голова ОП.

На територіях, що перебували під російською окупацією, ексгумували близько тисячі тіл загиблих – військових та мирних мешканців.

Зокрема майже 450 було ексгумовано в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань.

“Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, а й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи", – йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

У середу, 26 жовтня, Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання режиму Російської Федерації терористичним.

У резолюції про визнання влади РФ терористичним режимом сенатори "рішуче засудили російську агресію та закликали всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу РФ як терористичний режим".

Сенатори також наголосили, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації "розв'язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти цю суверенну країну з карти та знищити її націю".

Сенатори відзначили, що “героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу”.

Подробиці – в нашій новині.

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоко Ембало, який вчора перебував із візитом у Москві, а сьогодні прибув до Києва, заявив, що Путін просив його передати главі української держави Володимиру Зеленському меседж. За словами Ембало, президент РФ висловив готовність до переговорів.

До переговорів щодо чого і на яких умовах, президент Гвінеї-Бісау не уточнив.

"Учора я був у Москві, з президентом Путіним, який мене просив передати меседж, поговорити з вами. І, дійсно, виходячи з того, що прямий діалог є надзвичайно важливим для наших дій спільних. І я можу сказати, що це також дуже важливо з точки зору продовольчої безпеки", – сказав він.

Президент України на це відповів, що "готовий до переговорів Путін" тим часом вдарив по цивільних українцях вже 400 безпілотниками.

Детальніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!