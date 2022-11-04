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У Києві скасували запроваджені вранці екстрені відключення електрики

Наразі в столиці діють відключення за графіками.

У Києві скасували запроваджені вранці екстрені відключення електрики
Фото: EPA/UPG

У Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні сьогодні вранці. Тепер у столиці діють відключення за графіками.

Про це повідомляє чат-бот енергетичної компанії YASNO.

"У Києві відбій екстрених аварійних відключень. В усіх районах застосовуються лише стабілізаційні відключення за графіками", – йдеться у повідомленні.

Графіки стабілізаційних відключень у столиці можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Києві через значне споживання електроенергії вранці 4 листопада застосували екстрені відключення.

Станом на ранок 4 листопада без електропостачання перебували 450 тис. помешкань киян – в 1,5 рази більше, ніж у попередні дні.

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