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Пєсков розповсюдив фейк, що “київський режим підтримує терористичні дії”

"Саме тому проводиться спецоперація", заявив прессекретар Путіна.

Пєсков розповсюдив фейк, що “київський режим підтримує терористичні дії”

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповсюдив фейк, що “київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського”.

“…як і багатьох інших людей із 2014 року – саме тому проводиться спецоперація”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Коментуючи візит гендиректорки ЮНЕСКО Одрі Азуле до Києва, в постійному представництві  РФ при ЮНЕСКО заявили: “пропонуємо гендиректорці ЮНЕСКО відвідати Києво-Печерську лавру, звідки режим Зеленського виганяє ченців УПЦ, а також переглянути відеозапис спалення Корану українськими військовими напередодні священного місяця Рамадану”. 

“Це дасть можливість пані на власні очі побачити, хто загрожує історичній спадщині та культурі України”, − маніпулюють окупанти.

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Постпред РФ при ООН Василь Небензя поширив дезінформацію: “Деякі країни вважають, що вони можуть вирішувати, кого вони хочуть або не хочуть бачити в кріслі голови РБ ООН, але ніхто не був чеснішим посередником, ніж Росія”.

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