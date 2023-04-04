"Саме тому проводиться спецоперація", заявив прессекретар Путіна.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков розповсюдив фейк, що “київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського”.

“…як і багатьох інших людей із 2014 року – саме тому проводиться спецоперація”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Коментуючи візит гендиректорки ЮНЕСКО Одрі Азуле до Києва, в постійному представництві РФ при ЮНЕСКО заявили: “пропонуємо гендиректорці ЮНЕСКО відвідати Києво-Печерську лавру, звідки режим Зеленського виганяє ченців УПЦ, а також переглянути відеозапис спалення Корану українськими військовими напередодні священного місяця Рамадану”.

“Це дасть можливість пані на власні очі побачити, хто загрожує історичній спадщині та культурі України”, − маніпулюють окупанти.

Постпред РФ при ООН Василь Небензя поширив дезінформацію: “Деякі країни вважають, що вони можуть вирішувати, кого вони хочуть або не хочуть бачити в кріслі голови РБ ООН, але ніхто не був чеснішим посередником, ніж Росія”.