Влада Брянської області заявила про атаку дронів на військкомат і будівлю міністерства внутрішніх справ

Влада Брянської області Росії повідомила про атаку безпілотників на військкомат і будівлю місцевого міністерства внутрішніх справ.

Про це в Телеграмі написав губернатор області Олександр Богомаз.

Він зазначив, що дрони скинули вибухові пристрої у Севському районі області.

Спочатку було пошкоджено будівлю районного військкомату.

Потім Богомаз повідомив, що безпілотник скинув вибухівку біля будівлі міністерства.

За словами російського посадовця, постраждалих немає.

Нагадаємо, 2 квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину, унаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський. У кав’ярні збирався дискусійний клуб “Кібер Z фронт”.