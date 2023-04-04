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Влада Брянської області заявила про атаку дронів на військкомат і будівлю міністерства внутрішніх справ

Дрони скинули вибухові пристрої у Севському районі.

Влада Брянської області заявила про атаку дронів на військкомат і будівлю міністерства внутрішніх справ
Фото: alephnews.ro

Влада Брянської області Росії повідомила про атаку безпілотників на військкомат і будівлю місцевого міністерства внутрішніх справ.

Про це в Телеграмі написав губернатор області Олександр Богомаз.

Він зазначив, що дрони скинули вибухові пристрої у Севському районі області.

Спочатку було пошкоджено будівлю районного військкомату.

Потім Богомаз повідомив, що безпілотник скинув вибухівку біля будівлі міністерства.

За словами російського посадовця, постраждалих немає.

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Нагадаємо, 2 квітня у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину, унаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський. У кав’ярні збирався дискусійний клуб “Кібер Z фронт”.

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