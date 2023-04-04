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Росіяни вчора 61 раз обстрілювали Херсонську область, загинула мирна людина

Зокрема, чотири рази – облцентр. 

Росіяни вчора 61 раз обстрілювали Херсонську область, загинула мирна людина
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Фото: Офіс генпрокурора

Протягом понеділка російський ворог 61 раз обстрілював Херсонську область, випустивши 224 снаряди. Одна людина загинула.

Обласний центр окупанти обстріляли чотири рази. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм

"10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу. На жаль, є жертви серед цивільного населення – 1 людина загинула", – заявив він.

Зі звільненої частини області вчора евакуювали ще 113 осіб. 

Нагадаємо, що серед обстріляних вчора населених пунктів був Берислав, по якому росіяни вдарили керованими авіаційними ракетами. Ракети пошкодили підприємство. 

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