Росіяни вчора 61 раз обстрілювали Херсонську область, загинула мирна людина

Протягом понеділка російський ворог 61 раз обстрілював Херсонську область, випустивши 224 снаряди. Одна людина загинула.

Обласний центр окупанти обстріляли чотири рази. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у телеграм.

"10 снарядів влучили у житловий квартал міста та на територію медичного закладу. На жаль, є жертви серед цивільного населення – 1 людина загинула", – заявив він.

Зі звільненої частини області вчора евакуювали ще 113 осіб.

Нагадаємо, що серед обстріляних вчора населених пунктів був Берислав, по якому росіяни вдарили керованими авіаційними ракетами. Ракети пошкодили підприємство.