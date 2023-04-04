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ЗСУ знищили за минулу добу ще 530 окупантів, вісім танків та 15 безпілотників, - Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 176 тисяч військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 530 окупантів, вісім танків та 15 безпілотників, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 176 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали;

  • особового складу - близько 175690 (+530) осіб ліквідовано;
  • танків - 3627 (+8);
  • бойових броньованих машин - 6999 (+6);
  • артилерійських систем - 2697 (+3);
  • РСЗВ - 528 (+1);
  • засоби ППО - 280 (+0);
  • літаків - 306 (+0);
  • гелікоптерів - 291 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2277 (+15),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5562 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 298 (+0).

Дані уточнюються.

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