ЗСУ знищили за минулу добу ще 530 окупантів, вісім танків та 15 безпілотників, - Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 176 тисяч військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 176 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали;

особового складу - близько 175690 (+530) осіб ліквідовано;

танків - 3627 (+8);

бойових броньованих машин - 6999 (+6);

артилерійських систем - 2697 (+3);

РСЗВ - 528 (+1);

засоби ППО - 280 (+0);

літаків - 306 (+0);

гелікоптерів - 291 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2277 (+15),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5562 (+9) од,

спеціальна техніка - 298 (+0).

Дані уточнюються.