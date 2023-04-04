ЗСУ знищили за минулу добу ще 530 окупантів, вісім танків та 15 безпілотників, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 176 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.23 орієнтовно склали;
- особового складу - близько 175690 (+530) осіб ліквідовано;
- танків - 3627 (+8);
- бойових броньованих машин - 6999 (+6);
- артилерійських систем - 2697 (+3);
- РСЗВ - 528 (+1);
- засоби ППО - 280 (+0);
- літаків - 306 (+0);
- гелікоптерів - 291 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2277 (+15),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5562 (+9) од,
- спеціальна техніка - 298 (+0).
Дані уточнюються.