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Польська "Росомаха" для ЗСУ

Першого квітня 2023 року польський прем'єр Матеуш Моравецький завітав з офіційним візитом на оборонний завод "Rosomak SA" у місті Семяновіце-Шльонські. У своїй промові перед працівниками він згадав, що Україна купує 100 KTO Rosomak.

Дослівно: "Привіз отримане від прем'єр-міністра України замовлення на 100 машин, які будуть виробляти тут". 

Заплатять за пакет міжнародні донори – ЄС і США.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на заводі з виробництва бронетранспортерів Rosomak у Семяновіце-Шльонські
Фото: twitter.com/MorawieckiM
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на заводі з виробництва бронетранспортерів Rosomak у Семяновіце-Шльонські

Поляки випускають ці колісні бронемашини формули 8×8 з 2005 року, коли фінська "Patria" виграла тендер на локалізацію їх у Польщі.

З того часу було три контракти на постачання для Війська Польського – 690 апаратів у 2003 році, 140 та 390 на строк до 2019 року. 

Не дуже швидко, як і будь-яка сучасна техніка, зате регулярні, ритмічні відвантаження у війська.

Виявляється, так було можна, не обов'язково возитися з БТР-4 півтора десятка років і отримати їх у результаті як кіт наплакав.

А якби не було багаторазово запізнілого іракського контракту на заводі у Харкові під час нападу РФ у 2014 році? 

Було б не дуже добре. 

Над ВПК потрібно працювати попри всі фінансові та політичні кризи, тому що це питання життя і смерті держави. 

По суті "Росомаха" – це колісна бойова машина піхоти, з гарним бронюванням від 14.5 мм у лобову проєкцію, озброєна 30 мм гарматою та кулеметом.

Фото: EPA/UPG

22 тонни ваги, можливість нести додаткову композитну броню та решітки. Днище тримає шестикілограмову міну – все, як у всіх.

Але є ціла плеяда спеціальних машин на його базі: командирські, міномети (чудовий самохідний міномет "Рак"), санітарні, розвідувальні, просто бронетранспортери в економ-варіанті.

Протитанкову боротьбу покладено на десант з “Джавелінами”, хоча після нападу РФ на Україну ЗС Польщі замовили 70 машин з безлюдною баштою, які мають ПТРК “Спайк”.

Власне зараз виконується контракт на 60 "Rosomak-S" – носій пускової ПТРК "Спайк" у протитанкові взводи. Польська армія порізала протитанкові роти в батальйоні, розбивши оборону від жорстких цілей на більш гнучкі "цеглини".

Останні закупки цього озброєння вже були в модифікації "Spike-ER" – подовжена до 8000 метрів польоту версія, саме під пуски з башти в "Росомах".

Військовослужбовці армії Польщі на БТР Rosomak під час переміщення на полігон у Дравсько-Поморському, Щецин, Польща, 25 травня 2020 року
Фото: EPA/UPG
Військовослужбовці армії Польщі на БТР Rosomak під час переміщення на полігон у Дравсько-Поморському, Щецин, Польща, 25 травня 2020 року

Машини надходили на озброєння 21, 15, 17-ї механізованих бригад.

Оснащені новими тепловізорами третього покоління, лазерними далекомірами, захищеними раціями і тактичними моніторами БМП були відправлені в 17 механізовану – саме Військо Польське назвало її «Цифровою бригадою».

"Росомаха" тримає близькі прильоти 152 мм артилерії, а гармата "Bushmaster II" пробиває всі російські БМП в лоб, використовуючи боєприпаси, які виробляють в Німеччині, Чехії, Іспанії, США, Норвегії.

У навідника і командира є окремі тепловізори, серед російських однокласників це рідкість. 

Загалом, це хороша машина, і її бригадний комплект суттєво посилить нас.

Якщо хтось і готується до війни серед країн Європейського Союзу, то це поляки. Військо Польське формує дві додаткові дивізії.

“Піхота Легіонів”, яку розгортають по лінії біля Білостока, щоб захистити східний кордон і коридор на Сувалки. Плюс десантна з прицілом на швидку допомогу балтійським країнам.

Формують додаткові бригади ТРО.

Фото: EPA/UPG

Варшавська, яку заточують на міські бої у столичній агломерації та в Хелмі з Пшемислем, де частини взаємодіятимуть із прикордонною вартою в лісистій місцевості.

Кожна дивізія отримує артилерійську бригаду – поляки самі кажуть, що це уроки війни в Україні.

Польська армія замовила величезну кількість БТР "Борсук", сотні танків, включаючи німецькі "Лео-2", американські "Абрамси" та корейські К-2, США санкціонували продаж полякам до 500 "Хаймарсів".

Але при цьому у Варшави досі 17 батальйонів, оснащених БМП-1 ("бовупою" 70-х років минулого століття), плюс машини управління, розвідка, тил. Потрібно в стислі терміни замінити понад 1000 "копійок". Уряд Польщі на ці цілі планує витратити до 2026 року майже 20 млрд доларів.

Тож “український” контракт дорогого коштує – поляки уповільнюють модернізацію своєї армії, даючи нам можливість продовжувати бойові дії та посилювати ЗСУ.

Разом з контрактами на САУ “Краб”, постачанням МіГ-29, дронів, навчанням бійців, передачею понад 200 танків з наявності збройних сил можна говорити навіть не про стратегічне партнерство, а про військовий союз, який зароджується на наших очах.

Фото: Міністерство оборони Словаччини

Бо попри упевненість поляків у тому, що вони наступні в разі поразки України, Варшава робить набагато більше, ніж просто сусід і партнер, який не хоче, щоб пожежа охопила його власний будинок.

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Кирило Данильченко ака Ронін
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