На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 2 км

На Бердянському напрямку українські захисники просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.

Про це у Facebook повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень.

"На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км. Закріплюємось на зайнятих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування. Ворог чинить запеклий спротив, проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту, продавлюємо і нищимо бойовий потенціал окупаційних військ", – сказав Шершень.

За словами спікера, за минулу добу втрати ворога вбитими склали – 72, пораненими – 166, знищено 36 одиниць озброєння і техніки ворога. Зокрема два танки, девʼять бойових броньованих машин, пункт управління ворога, два склади боєприпасів ворога.

Шершень розповів, що на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника. Також, за його словами, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнопілля Донецької області.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському напрямках. Також наші воїни продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.