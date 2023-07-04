Росія тримає у Чорному морі дев'ять бойових кораблів

Серед них - один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом вісім ракет.

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає дев'ять кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом вісім ракет.

Про ц повідомляє командуванн Військово-морських сил ЗСУ.

"Станом на 11:20 4 липня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель; в Середземному морі - до восьми кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, 3 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримала дев'ять кораблів, зокрема два ракетоносії, оснащені 16 крилатими ракетами типу "Калібр".