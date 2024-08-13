Окупаційна влада формує списки українських дітей за "надійністю" або "загрозою" для РФ

"Спротив" зазначає, що списки потрібні для відбору дітей до перевезення в Росію і залучення до пропагандистських заходів.

Окупаційні адміністрації на тимчасово загарбних українських територіях формують списки дітей, у яких, зокрема, відзначають їхній рівень прихильності чи небезпечності для російської влади.

Як повідомляє Центр національного спротиву, списки потрібні для відбору дітей до перевезення в Росію і залучення до пропагандистських заходів, які курує уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова та її родина.

"Спротив" отримав низку документів колаборантки із Криму Олесі Рижкової, яка працює юристом у «департаменті житлово-комунального господарства» Мелітополя.

У таблицях із переліком особистих даних понад 300 українських дітей з окупованих територій зазначають про вік, місце навчання, телефони та імена батьків.

При цьому деякі елементи таблиць забарвлені у зелений, жовтий або червоний кольори. Жодних пояснень саме такій кольоровій гамі у таблиці немає. Але деякі висновки можна зробити на основі коментарів навпроти прізвищ дітей.

"Такі коментарі залишають не скрізь, але детальне вивчення наявних дає змогу припустити, що це своєрідні «рейтинги надійності». Зелений, схоже, означає високу надійність для окупантів. На зображенні вище біля одного з «зелених» указано «спортсмен, молодец». Біля «жовтого» вказано «держать на учете», а «червоний» – «склонный к политике»", - повідомляє Центр національного спротиву.

Фото: Центр національного спротиву витяг із таблиці