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У восьми музеях Ватикану стали доступні українські аудіогіди

Аудіогід ватиканських музеїв містить 19 годин аудіотексту.

У восьми музеях Ватикану стали доступні українські аудіогіди
У восьми музеях Ватикану стали доступні українські аудіогіди
Фото: Пресслужба Олени Зеленської

В межах проєкту з українізації провідних пам’яток світу, який охопив уже 93 об’єкти в 50 країнах, у музеях Ватикану стали доступні вісім аудіогідів українською.

Про це повідомила Олена Зеленська.

“До комплексу музеїв належить, зокрема, Сикстинська капела та Папські апартаменти, розписані фресками Мікеланджело та Рафаеля”, - уточнила Олена Зеленська.

Вона додала, що аудіогід ватиканських музеїв вийшов унікальним - він містить 8 екскурсійних маршрутів і 19 годин аудіотексту.

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Аудіогід озвучили артисти, до озвучування долучився й посол Андрій Юраш. 

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