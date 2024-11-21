У восьми музеях Ватикану стали доступні українські аудіогіди

В межах проєкту з українізації провідних пам’яток світу, який охопив уже 93 об’єкти в 50 країнах, у музеях Ватикану стали доступні вісім аудіогідів українською.

Про це повідомила Олена Зеленська.

“До комплексу музеїв належить, зокрема, Сикстинська капела та Папські апартаменти, розписані фресками Мікеланджело та Рафаеля”, - уточнила Олена Зеленська.

Вона додала, що аудіогід ватиканських музеїв вийшов унікальним - він містить 8 екскурсійних маршрутів і 19 годин аудіотексту.

Аудіогід озвучили артисти, до озвучування долучився й посол Андрій Юраш.