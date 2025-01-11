ВМС: Росія вивела у Чорне море один ракетоносіій

У суботу, 11 січня, Росія вивела у Чорне море один ракетоносій із загальним залпом 4 "Калібри".
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.
Станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один корабель росіян із загальним залпом до 4 крилатих ракет типу "Калібр".
Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте аж 7 кораблів фіксується в Середземному морі, з яких два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — йдеться у повідомленні.
- Ударні безпілотники вночі атакували порт у місті Новоросійськ, де базуються кораблі військово-морського флоту РФ.