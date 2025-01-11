Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
Українські театри: зимові премʼєри та їхня відсутність
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
НАБУ прокоментувало скандал довкола свого ексспівробітника Аршавіна, що виїхав за кордон
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Навіщо Дональду Трампу Гренландія. І до чого тут Китай
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС: Росія вивела у Чорне море один ракетоносіій

Загальний залп "Калібрів" — чотири ракети.

ВМС: Росія вивела у Чорне море один ракетоносіій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

У суботу, 11 січня, Росія вивела у Чорне море один ракетоносій із загальним залпом 4 "Калібри". 

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один корабель росіян із загальним залпом до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте аж 7 кораблів фіксується в Середземному морі, з яких два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — йдеться у повідомленні.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies