ВМС: Росія вивела у Чорне море один ракетоносіій

У суботу, 11 січня, Росія вивела у Чорне море один ракетоносій із загальним залпом 4 "Калібри".

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один корабель росіян із загальним залпом до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте аж 7 кораблів фіксується в Середземному морі, з яких два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — йдеться у повідомленні.