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Кая Каллас: ЄС готується на тлі нових тарифних рішень США

Головна дипломатка Євросоюзу вважає, що в торговий війнах переможців бути не може. 

Кая Каллас: ЄС готується на тлі нових тарифних рішень США
Фото: EPA/UPG

Топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас вважає, що впроваджені Сполученими Штатами тарифи на імпорт створюють вигоду для Китаю. Про це вона сказала перед зустріччю представників країн ЄС у Брюсселі, пише The Guardian. 

Каллас сказала, що Європі необхідно “робити більше разом, у сфері оборони та подумати, як можна фінансувати нові ініціативи. Стосовно нещодавніх тарифних рішень Америки, а також загрози впровадити мито для ЄС, вона відповіла:

“Ми уважно слухали ці слова і, звичайно, ми також готуємося зі свого боку. Зрозуміло, що в торгових війнах переможців немає. Якщо США почнуть торговельну війну, збоку буде сміятися Китай. Ми дуже взаємопов’язані. Нам потрібна Америка, і Америці потрібні ми також. Тарифи підвищують ціни, це недобре для витрат і споживачів”, – прокоментувала верховна представниця ЄС з питань закордонної політики. 

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