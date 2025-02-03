Кая Каллас: ЄС готується на тлі нових тарифних рішень США

Головна дипломатка Євросоюзу вважає, що в торговий війнах переможців бути не може.

Топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас вважає, що впроваджені Сполученими Штатами тарифи на імпорт створюють вигоду для Китаю. Про це вона сказала перед зустріччю представників країн ЄС у Брюсселі, пише The Guardian.

Каллас сказала, що Європі необхідно “робити більше разом, у сфері оборони та подумати, як можна фінансувати нові ініціативи. Стосовно нещодавніх тарифних рішень Америки, а також загрози впровадити мито для ЄС, вона відповіла:

“Ми уважно слухали ці слова і, звичайно, ми також готуємося зі свого боку. Зрозуміло, що в торгових війнах переможців немає. Якщо США почнуть торговельну війну, збоку буде сміятися Китай. Ми дуже взаємопов’язані. Нам потрібна Америка, і Америці потрібні ми також. Тарифи підвищують ціни, це недобре для витрат і споживачів”, – прокоментувала верховна представниця ЄС з питань закордонної політики.