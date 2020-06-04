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В Днепропетровской области изменят статистику по коронавирусу из-за манипуляций местной лаборатории

Количество тех, кто выздоровел, значительно увеличится.

В Днепропетровской области изменят статистику по коронавирусу из-за манипуляций местной лаборатории
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Ранее в области начали расследование относительно фальсификаций результатом тестов областным лабораторным центром.

"По информации межведомственной коммуникационной группы, созданной при областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса, в первые дни работы нового главы лаборатории в базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не были сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводится внутреннее расследование, поскольку есть  подозрения, что люди не были сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, что позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице.

"Уже в ближайшее время статистика будет изменена. Количество тех, кто выздоровел, значительно увеличится", - заявили в ОГА.

Напомним, за 3 июня в Украине лабораторно подтвердили 588 новых случаев заболевания COVID-19. В Днепропетровской области количество больных на утро 4 июня составило 957. В то же время был зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших - 602 человека. 

Министр здравоохранения Максим Степанов обьяснил увеличение суточного прироста заболевших смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций Минздрава.

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