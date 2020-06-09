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В Польше задержали рекордную партию кокаина стоимостью €670 млн

Наркотики были спрятаны в замороженной мякоти ананасов.

В Польше задержали рекордную партию кокаина стоимостью €670 млн
Фото: premier.gov.pl

Центральное следственное управление полиции Польши и пограничники пресекли контрабанду рекордного количества кокаина, пишет "Радио Польша" со ссылкой на премьер-министра Матеуша Моравецкого. Как заявил глава правительства, розничная стоимость 3,2 тонны наркотиков оценивается в 3 миллиарда злотых, то есть около 670 миллионов евро.

Премьер-министр заявил, что, несмотря на эпидемию коронавируса, наркоторговцы продолжают свою деятельность, а в результате употребления наркотиков гибнут молодые люди.

"Благодаря работе Центрального следственного управления полиции и Пограничной службы удалось предотвратить контрабанду наркотиков на рекордную для Польши сумму. Более того, стоит подчеркнуть, что наркотики были доставлены из Эквадора в Гамбург, Германию, а тамошним службам не удалось обнаружить запрещенные вещества", - сказал глава правительства.

Наркотики были спрятаны в замороженной мякоти ананасов.

Правоохранители узнали, что в одном из складских помещений хранятся 144 металлические бочки объемом 250 килограммов с ананасами. Товар был доставлен по заказу одной из компаний в период с 16 ноября по 13 декабря 2019 года сначала морским путем в порт Гамбурга, затем автомобильным транспортом в Гдыню.

Польские правоохранители осмотрели бочки рентгеновским аппаратом, после чего было принято решение о задержании товара. Согласно выводам экспертизы, в бочках находилось более 3,2 тонны вещества с содержанием кокаина.

Напомним, в августе 2019 года в порту Гамбурга правоохранители изъяли крупнейшую в истории Германии партию кокаина весом 4,5 тонны, которую оценили в один миллиард евро.

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