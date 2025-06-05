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Співзасновниця Музею на Поштовій Рутковська потрапила у лікарню після 15 днів голодування

Наразі вона перебуває у лікарні. 

Співзасновниця Музею на Поштовій Рутковська потрапила у лікарню після 15 днів голодування
Ольга Рутковська
Фото: Музей на Поштовій площі/Facebook

Співзасновниця ГО "Музей однієї нації на Поштовій" Ольга Рутковська на 15-й день голодування потрапила до лікарні.

Про це повідомили на сторінці громадської організації у фейсбуці.

Ольга оголосила про голодування 21 травня після того, як Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій за участі муніципальної охорони Києва заблокували входи до Поштового будинку, в якому зареєстрована громадська організація.

Після цього команда музею цілодобово чергує знизу біля археологічної пам’ятки.

Учора ввечері Рутковській стало зле. Наразі вона перебуває у лікарні. 

Перед цим вона виступала на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Рутковська звернулася до народних депутатів щодо тиску на організацію. Вона нагадала, що у Верховній Раді була прийнята постанова щодо збереження археологічної пам’ятки, також тут мали створити музей, проте ніяких дій від влади щодо подальшої долі пам’ятки не було.

  • У 2013 році на Поштовій площі почалася підготовка до будівництва торгового центру. Потім, згідно з українським законодавством, на цій території були проведені розкопки, під час яких археологи виявили під площею унікальні артефакти часів Київської Русі - князівські печатки, монети, персні, дерев'яні палі, кулі та підвіски. При цьому будівництво ТЦ так і не зупинилося.
  • У листопаді 2017 року Комітет Ради рекомендував призупинити будівництво ТЦ. У грудні комісія Київради з питань власності одностайно підтримала рішення про створення музею. Зазначалося: для того, щоб створити музей, необхідно припинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ, а потім - прийняти об'єкт незавершеного будівництва в комунальну власність. У 2018 році Київрада спочатку відмовилася розірвати договір, а потім вирішила запропонувати новий. 
  • Взимку 2015 року протягом розкопок, які передували будівництву торгового центру, на Поштовій площі знайшли вулицю часів Київської Русі. У липні 2018 року Верховна Рада зобов'язала Кабмін зарахувати знайдені артефакти до пам'ятників національного значення.
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