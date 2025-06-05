Співзасновниця Музею на Поштовій Рутковська потрапила у лікарню після 15 днів голодування

Співзасновниця ГО "Музей однієї нації на Поштовій" Ольга Рутковська на 15-й день голодування потрапила до лікарні.

Про це повідомили на сторінці громадської організації у фейсбуці.

Ольга оголосила про голодування 21 травня після того, як Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій за участі муніципальної охорони Києва заблокували входи до Поштового будинку, в якому зареєстрована громадська організація.

Після цього команда музею цілодобово чергує знизу біля археологічної пам’ятки.

Учора ввечері Рутковській стало зле. Наразі вона перебуває у лікарні.

Перед цим вона виступала на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Рутковська звернулася до народних депутатів щодо тиску на організацію. Вона нагадала, що у Верховній Раді була прийнята постанова щодо збереження археологічної пам’ятки, також тут мали створити музей, проте ніяких дій від влади щодо подальшої долі пам’ятки не було.