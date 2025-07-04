Ракетний удар по Гуляйполю 1 липня убив начальника штабу і заступника командира 110-ої бригади

Внаслідок удару по Гуляйполю Дніпропетровської області 1 липня загинуло командування 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Зокрема, начальник штау бригади Валерій Мірзаєв та заступник комбрига Дмитро Романюк. Про це пишуть BBC і Цензор.нет.
З Мірзаєвим попрощалися 3 липня в Конотопі. Волонтерка Юлія Толмачова написала спогади про захисника:
“Ти завжди казав-«Прорвемося!». На жаль…тепер ти здобув вічне життя в небесному війську.Спочивай з миром друже, світла тобі памʼять! Честь тобі та повага!”.
Про загибель заступника комбрига Дмитра Романюка написав військовий Єгор Фірсов.
“Дуже талановитий логіст. У 2022–2023 роках вони здійснювали карколомні речі, які допомагали 110-й бригаді так довго триматися в Авдіївці. Попри молодість, побратими поважно називали його – Вікторович. Він встиг зробити надзвичайно багато для легендарної 110-ї бригади”, – написав він.
- Унаслідок удару по Гуляйполю загинув командир 110-ої бригади Сергій Захаревич. Офіцер, батько трьох дітей, якого в Генштабі охарактеризували взірцем лідерства.
- Внаслідок удару були поранені ще десятки людей.