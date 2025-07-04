Ракетний удар по Гуляйполю 1 липня убив начальника штабу і заступника командира 110-ої бригади

У тому ж обстрілі загинув і комбриг.

Внаслідок удару по Гуляйполю Дніпропетровської області 1 липня загинуло командування 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Зокрема, начальник штау бригади Валерій Мірзаєв та заступник комбрига Дмитро Романюк. Про це пишуть BBC і Цензор.нет.

З Мірзаєвим попрощалися 3 липня в Конотопі. Волонтерка Юлія Толмачова написала спогади про захисника:

“Ти завжди казав-«Прорвемося!». На жаль…тепер ти здобув вічне життя в небесному війську.Спочивай з миром друже, світла тобі памʼять! Честь тобі та повага!”.

Фото: Цензор.нет Валерій Мірзаєв

Про загибель заступника комбрига Дмитра Романюка написав військовий Єгор Фірсов.

Фото: Єгор Фірсов у X Дмитро Романюк, заступник комбрига

“Дуже талановитий логіст. У 2022–2023 роках вони здійснювали карколомні речі, які допомагали 110-й бригаді так довго триматися в Авдіївці. Попри молодість, побратими поважно називали його – Вікторович. Він встиг зробити надзвичайно багато для легендарної 110-ї бригади”, – написав він.