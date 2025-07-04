AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок атаки на Київ пошкоджено склад книжкового видавництва “Наш Формат”

Постраждалих немає. Відправлення замовлень тимчасово призупинено.

Внаслідок атаки на Київ пошкоджено склад книжкового видавництва “Наш Формат”
Фото: Суспільне Культура

Внаслідок масованого російського удару по Києву було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”. Видавництво повідомило, що пошкоджена частина книжок. 

Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, є руйнування всередині приміщень. Постраждалих немає. 

"Важливо: ми тимчасово призупиняємо відправлення замовлень. Уся команда залучена до процесу відновлення роботи. 

Сайт і колцентр інтернет магазину працюють і ми готові відповісти на всі питання щодо замовлень. Плануємо відновити відправлення наступного тижня. Дякуємо усім читачам за розуміння", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у середині червня внаслідок російського удару по Києву було вщент зруйновано офіс та склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг понад 130 найменувань.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies