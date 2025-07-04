Внаслідок атаки на Київ пошкоджено склад книжкового видавництва “Наш Формат”

Внаслідок масованого російського удару по Києву було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину “Наш Формат”. Видавництво повідомило, що пошкоджена частина книжок.

Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, є руйнування всередині приміщень. Постраждалих немає.

"Важливо: ми тимчасово призупиняємо відправлення замовлень. Уся команда залучена до процесу відновлення роботи.

Сайт і колцентр інтернет магазину працюють і ми готові відповісти на всі питання щодо замовлень. Плануємо відновити відправлення наступного тижня. Дякуємо усім читачам за розуміння", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середині червня внаслідок російського удару по Києву було вщент зруйновано офіс та склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг понад 130 найменувань.