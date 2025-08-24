Зеленський разом із прем'єром Канади взяв участь в оборонному форумі

Президент поспілкувався з міністрами оборони країн-партнерів, які прибули до України в День Незалежності.

Президент Володимир Зеленський узяв участь у форумі, присвяченому оборонній співпраці з партнерами та виробництву для потреб сучасної війни.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський поспілкувався з міністрами оборони країн-партнерів, які прибули до України в День Незалежності.

У зустрічі взяли участь: міністр національної оборони Канади Девід Макгінті, міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєнє, віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Румунії Лівіу-Іонут Моштяну, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець, постійний секретар Міністерства оборони Естонії Каймо Кууск, заступник державного секретаря з питань оборони, міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс.

Фото: Офіс президента

Президент подякував за підтримку України. Він зазначив, що зараз розпочався процес побудови нової архітектури безпеки Європи, і одним із ключових її елементів мають бути гарантії безпеки для України.

"Ми розуміємо, що ці гарантії безпеки для майбутнього України та безпеки Європи базуються передусім на сильній українській армії", – наголосив Зеленський.

Під час форуму Зеленському й Карні продемонстрували новітні досягнення українського виробництва озброєнь і техніки.