«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

ЄС підозрює Грецію у нецільовому використанні майже 12 млн євро у проєкті з переробки відходів

Politico зазначає, що сумнозвісна боротьба країни з дотриманням брюссельських стандартів управління відходами не показує жодних ознак завершення.

ЄС підозрює Грецію у нецільовому використанні майже 12 млн євро у проєкті з переробки відходів
Пожежа на заводі з переробки відходів у грецькому місіті Мітіліні
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз розслідує можливе нецільове використання щонайменше 11,9 мільйона євро коштів блоку у проєкті з переробки відходів у Греції, пише Politico.

Видання зазначає, що сумнозвісна боротьба країни з дотриманням брюссельських стандартів управління відходами не показує жодних ознак завершення.

Розслідування відбулося після того, як грецькі аудитори підготували звіти, замовлені ЄС, які виявили порушення щодо вартості проєкту та способу управління ним.

В одному зі звітів виявили кілька проблем із функціонуванням центрів переробки, зокрема повну відсутність контролю над тим, що відбувається зі зібраними відходами.

Розслідування ЄС, яке очолює Європейська прокуратура, відбувається на тлі давніх проблем Греції з імплементацією законів ЄС щодо управління відходами, що призвело до величезних штрафів, накладених на середземноморську країну.

Йдеться про проєкт, який являє собою комплекс “переробних установок” або кіосків, побудованих грецькою компанією з переробки TEXAN та розташованих у регіонах Аттики, Пелопоннесу та Криту. Місцеві жителі можуть отримати гроші назад за переробку пластикових, металевих та скляних виробів у цих кіосках, які не є упаковкою.

“Від (органу управління відходами Аттики) EDSNA немає інформації про те, що відбувається з відходами після їхнього збору, за винятком звіту про їхнє розміщення на сховищі TEXAN за 2023 рік”, – йдеться у звіті, з яким ознайомилося POLITICO, додаючи, що не всі сховища були встановлені.

За словами чиновника, розслідування Європейської прокуратури базується на висновках звітів аудиторського комітету, серед інших документів. Проєкт вартістю 220 мільйонів євро був співфінансований ЄС через Європейську операційну програму.

У 2023 році комітет з фінансового аудиту наклав на EDSNA штраф у розмірі 2,9 мільйона євро після виявлення “серйозних порушень” у контракті на закупівлю, укладеному з TEXAN.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies