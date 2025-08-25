ЄС підозрює Грецію у нецільовому використанні майже 12 млн євро у проєкті з переробки відходів

Politico зазначає, що сумнозвісна боротьба країни з дотриманням брюссельських стандартів управління відходами не показує жодних ознак завершення.

Європейський Союз розслідує можливе нецільове використання щонайменше 11,9 мільйона євро коштів блоку у проєкті з переробки відходів у Греції, пише Politico.

Видання зазначає, що сумнозвісна боротьба країни з дотриманням брюссельських стандартів управління відходами не показує жодних ознак завершення.

Розслідування відбулося після того, як грецькі аудитори підготували звіти, замовлені ЄС, які виявили порушення щодо вартості проєкту та способу управління ним.

В одному зі звітів виявили кілька проблем із функціонуванням центрів переробки, зокрема повну відсутність контролю над тим, що відбувається зі зібраними відходами.

Розслідування ЄС, яке очолює Європейська прокуратура, відбувається на тлі давніх проблем Греції з імплементацією законів ЄС щодо управління відходами, що призвело до величезних штрафів, накладених на середземноморську країну.

Йдеться про проєкт, який являє собою комплекс “переробних установок” або кіосків, побудованих грецькою компанією з переробки TEXAN та розташованих у регіонах Аттики, Пелопоннесу та Криту. Місцеві жителі можуть отримати гроші назад за переробку пластикових, металевих та скляних виробів у цих кіосках, які не є упаковкою.

“Від (органу управління відходами Аттики) EDSNA немає інформації про те, що відбувається з відходами після їхнього збору, за винятком звіту про їхнє розміщення на сховищі TEXAN за 2023 рік”, – йдеться у звіті, з яким ознайомилося POLITICO, додаючи, що не всі сховища були встановлені.

За словами чиновника, розслідування Європейської прокуратури базується на висновках звітів аудиторського комітету, серед інших документів. Проєкт вартістю 220 мільйонів євро був співфінансований ЄС через Європейську операційну програму.

У 2023 році комітет з фінансового аудиту наклав на EDSNA штраф у розмірі 2,9 мільйона євро після виявлення “серйозних порушень” у контракті на закупівлю, укладеному з TEXAN.