Україна і США цього тижня проведуть зустріч команд для обговорення переговорів Зеленського з Путіним

Українська влада розраховує почути відповідь, чи готова Москва до зустрічі. 

Україна і США цього тижня проведуть зустріч команд для обговорення переговорів Зеленського з Путіним

Україна і США уже провели низку розмов на тему підготовки майбутньої зустрічі між лідерами України і Росії. Сьогодні президент Володимир Зеленський обговорить це зі спецпредставником Кітом Келлогом, сказав він на пресконференції.

А наприкінці тижня заплановано зустріч української та американської команд. За словами президента, буде багато роботи.

“Вчора були контакти голови офісу з Рубіо (держсекретар США. – Ред.) і іншими партнерами. Також – засідання міністрів закордонних справ «Сімки». Є розмова нашого військового керівництва з партнерами”, – сказав президент.

Він вважає, що на цих зустрічах буде напрацьовано базовий план. Україна розраховує отримати від США відповідь, чи готові росіяни на зустріч.

“Чи готові руські на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів: двостороння, а потім тристороння зустріч”, – сказав президент. 

Зустріч Зеленського і Путіна

Україна неодноразово повідомляла про готовність до прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним. Спершу обговорювали ідею тристоронньої зустрічі – разом з американським президентом Дональдом Трампом. Однак на зустрічі в Білому домі 18 серпня, коли Трамп дзвонив Путіну під час переговорів з Зеленським, генсеком НАТО Марком Рютте, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, італійською прем'єркою Джорджію Мелоні, британським прем'єром Кіром Стармером, фінським президентом Александром Стуббом і французьким президентом Еммануелем Макроном, виникла пропозиція провести двосторонню зустріч, а вже потім долучити Трампа. Україна на це погодилася. 

Відтоді Кремль прямо не сказав, чи готовий він до конструктивної зустрічі. 
