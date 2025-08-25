«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Команда Венса телефонувала Залужному через кілька днів після скандальної поїздки Зеленського до США

Посол, за даними журналістів, відмовився відповідати. 

Команда Венса телефонувала Залужному через кілька днів після скандальної поїздки Зеленського до США
Валерій Залужний
Фото: телеграм / Валерій Залужний

Через три дні після скандалу між президентом Володимиром Зеленським, його американським колегою Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом з Білого дому телефонували до українського посла Валерія Залужного. Дзвінок здійснила команда Венса, пише The Guardian

Один з трьох співрозмовників журналістів сказав, що команда Венса "пробувала численні дипломатичні та інші канали", аби зв'язатися з колишнім українським головнокомандувачем. Залужний, після консультацій з керівником апарату Зеленського, відмовився відповісти на дзвінок. 

Андрій Єрмак загалом часто контактував з Залужним, стверджують журналісти. В листопаді, за словами джерела, Єрмак запропонував Залужному формально долучитися до політичної команди Володимира Зеленського, аби продемонструвати єдиний фронт перед майбутніми потенційними виборами. Залужний відмовив, але пообіцяв не критикувати Зеленського, допоки триває війна. 

За словами цього джерела, Залужний пообіцяв Єрмаку, що в разі, якщо він захоче піти в політику, то той дізнається про це від нього особисто. 

Цього року в США заявили, що хочуть, аби Україна провела вибори. Спецпредставник Кіт Келлог казав, що вибори важливі для демократії. 

До кінця дії воєнного стану, як відомо, проведення виборів в Україні неможливе.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies