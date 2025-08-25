Команда Венса телефонувала Залужному через кілька днів після скандальної поїздки Зеленського до США

Через три дні після скандалу між президентом Володимиром Зеленським, його американським колегою Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом з Білого дому телефонували до українського посла Валерія Залужного. Дзвінок здійснила команда Венса, пише The Guardian.

Один з трьох співрозмовників журналістів сказав, що команда Венса "пробувала численні дипломатичні та інші канали", аби зв'язатися з колишнім українським головнокомандувачем. Залужний, після консультацій з керівником апарату Зеленського, відмовився відповісти на дзвінок.

Андрій Єрмак загалом часто контактував з Залужним, стверджують журналісти. В листопаді, за словами джерела, Єрмак запропонував Залужному формально долучитися до політичної команди Володимира Зеленського, аби продемонструвати єдиний фронт перед майбутніми потенційними виборами. Залужний відмовив, але пообіцяв не критикувати Зеленського, допоки триває війна.

За словами цього джерела, Залужний пообіцяв Єрмаку, що в разі, якщо він захоче піти в політику, то той дізнається про це від нього особисто.

Цього року в США заявили, що хочуть, аби Україна провела вибори. Спецпредставник Кіт Келлог казав, що вибори важливі для демократії.

До кінця дії воєнного стану, як відомо, проведення виборів в Україні неможливе.