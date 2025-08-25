МЗС Франції викликало посла США Кушнера через листа про зростання антисемітизму

Франція викликала американського посла Чарльза Кушнера після того, як він написав листа президенту Франції, у якому висловив "неприйнятні" звинувачення у нездатності боротися зі сплеском антисемітизму.

Про це пишуть ВВС та АР.

Кушнер є євреєм і його син одружений із дочкою президента США Дональда Трампа Іванкою. Він висловив свої зауваження у відкритому листі до президента Франції Еммануеля Макрона на шпальтах Wall Street Journal.

Повторюючи критику Ізраїлю щодо Франції кілька днів тому, Кушнер заявив, що з початку війни в Газі у Франції стався вибух ненависті до євреїв. У своєму листі посол закликав Макрона пом’якшити критику Ізраїлю та навів приклади антисемітизму, які, за його словами, "давно шрамують французьке суспільство".

"У Франції не минає жодного дня без нападів на євреїв на вулицях, наруги над синагогами чи школами, або ж актів вандалізму проти бізнесів, що належать євреям. Ваше власне Міністерство внутрішніх справ повідомляло про випадки антисемітизму навіть у дитсадках", – написав він.

Також Кушнер заявив, що готовий співпрацювати з Макроном та іншими французькими лідерами, щоб "створити серйозний план" подолання проблеми.

У французькому МЗС заявили, що Париж "рішуче відкидає ці останні звинувачення", які є "неприйнятними". Відомство наголосило, що згідно з Віденською конвенцією 1961 року посли не мають права втручатися у внутрішні справи країни перебування.

Лист Кушнера перегукується з заявами прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, який також писав листа Макрону минулого тижня. У ньому він звинуватив французького лідера у сприянні антисемітизму через його заклик до міжнародного визнання палестинської держави.

Франція планує офіційно визнати Палестину у вересні.

Президент Франції раніше неодноразово публічно засуджував антисемітизм як несумісний із французькими цінностями та посилював заходи безпеки для захисту синагог та інших єврейських центрів після інцидентів, пов’язаних із війною у Газі.

Представник Держдепартаменту Томмі Піґотт у неділю ввечері заявив, що відомство підтримує заяви Кушнера, додавши: "Посол Кушнер є представником уряду США у Франції та чудово виконує роботу із просування наших національних інтересів".

Виклик посла – це формальне й публічне висловлення невдоволення.