Венс очікує, що війна в Україні закінчиться протягом шести місяців

Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує, що війна в Україні закінчиться не пізніше ніж протягом півроку.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, передає "Радіо Свобода".

"Яким би не був результат, чи закінчиться війна протягом 3 місяців, або протягом 6 місяців, сподіваюся не пізніше, ми маємо пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства", – сказав Венс.

Він зазначив, що за президента США Дональда Трампа Росія та Україна "пішли один одному на більші поступки в переговорах, ніж за три роки до його вступу на посаду". Венс наголосив, що найбільшого прогресу удалося досягти протягом останніх кількох тижнів.

"Зрештою ми досягнемо успіху або вперемося в стіну. А якщо впираємося в стіну, то треба продовжувати процес переговорів, застосовуючи важелі впливу. Саме така енергійна дипломатія покладе край цій війні", – сказав він.

Говорячи про нові санкції проти російської економіки, Венс повідомив, що Білий дім, на його думку, вже застосовує "агресивний економічний тиск" на Москву.

"Президент дав зрозуміти Росії, що вона може бути знову запрошена до світової економіки, якщо припинить вбивства, але залишатиметься в ізоляції, якщо не зупинить їх", – зазначив Венс.