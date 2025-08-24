Сибіга взяв участь в онлайн-зустрічі міністрів G7

У неділю, 24 серпня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь в онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи, де висловив вдячність партнерам за їхню підтримку та привітання з нагоди національного свята.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Ваша підтримка допомогла нам зберегти незалежність. Тож цей день — це також ваше свято та визнання вашої ролі. Завдяки вам Україна має тверде відчуття, що ми не одні”, – зазначив міністр.

Сибіга висловив вдячність Канадському головуванню в Групі семи та особливо підкреслив, що саме в цей день прем’єр-міністр Канади Марк Карні особисто перебуває в Києві, де проводить переговори з Володимиром Зеленським і бере участь в урочистостях.

"Це - свідчення активної взаємодії України та союзників на всіх рівнях", - зазначив Сибіга.

Він також відзначив зусилля США під проводом президента Дональда Трампа задля припинення війни та відновлення миру. Міністр повторив позицію Зеленського, що Україна віддана максимально ефективній спільній роботі з усіма союзниками задля якнайшвидшого завершення війни.

“Подальші зустрічі лідерів України, США та РФ у двосторонньому та тристоронньому форматах здатні проторувати шлях до миру. І безперечно, для ефективної дипломатії необхідне припинення вбивств. Ми готові. М'яч – на полі Росії. На жаль, вона досі відповідала на мирні зусилля лише новими жорстокими ударами та атаками”, – наголосив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив критичну важливість тиску на Москву та посилення України для наближення миру.

Сибіга окремо спростував твердження про те, що Росія нібито перемагає у війні: “Якщо подивитися на цифри, то Росія не перемагає в Україні. За попередні 1000 днів вона захопила лише один відсоток території нашої держави, втративши при цьому сотні тисяч людей. У серпні 2022 року Росія контролювала 21 відсоток території України, а нині, у серпні 2025 року, – близько 19 відсотків”.

Міністр нагадав, що кінцева мета Росії виходить далеко за межі України, а Кремль становить загрозу для глобального безпекового порядку.

“Москва очолює тоталітарну вісь разом із Північною Кореєю та Іраном. Трансатлантична та індо-тихоокеанська безпека безпосередньо пов’язані між собою. Ми повинні довести свою силу Росії зараз – щоб стримати її завтра. Наша мета – досягти паритету України з Росією у сфері боєприпасів та інших військових можливостей. Ми також прагнемо здобути перевагу у використанні дронів”, – наголосив дипломат.