​Сенат США проголосував за фінансування уряду, шатдаун має припинитися

Сенат США зробив перший крок до завершення найдовшого в історії країни урядового шатдауну у неділю ввечері. Голосування відбулося після того, як група з восьми демократів досягла угоди з республіканськими лідерами Сенату та Білим домом.

Про це пишуть CNN і Financial Times.

Вісім демократів проголосували разом із республіканськими сенаторами на процедурному голосуванні. Остаточний результат – 60 проти 40. Згідно з домовленістю, робота уряду буде розблокованою в обмін на обіцянку провести у майбутньому голосування щодо продовження розширених субсидій на медичне страхування (Affordable Care Act).

Тепер Палата представників має повернутися до роботи та ухвалити угоду, досягнуту в Сенаті, перш ніж документ потрапить на стіл президента Дональда Трампа для підпису.

Голосування стало проривом після майже шести тижнів бездіяльності уряду, яка паралізувала роботу держслужб, зупинила низку соціальних програм і поставила під загрозу допомогу десяткам мільйонів американців.

Домовленість передбачає відновлення роботи уряду до кінця січня, скасування скорочень, оголошених Білим домом, і гарантії, що працівники, відправлені у відпустку, отримають заднім числом зарплату.

Компроміс також включає поступку демократів щодо податкових пільг у сфері охорони здоров’я, термін дії яких спливає наприкінці року. Трамп напередодні заявив, що не підтримує їх продовження. Угода лише гарантує, що голосування з цього питання відбудеться до середини грудня.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер і його колега в Палаті представників Гакім Джеффріс виступили проти угоди.

Тим часом посадовці адміністрації Трампа попередили, що якщо протистояння триватиме, повітряний рух у США майже зупиниться.