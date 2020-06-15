С начала суток боевики один раз открывали огонь на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток россиско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новоселовки Второй противник обстрелял наши позиции по противотанковых ракетных комплексов. Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили российским захватчикам, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность", - говорится в сообщении.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе произошло 15 обстрелов, в результате был ранен военнослужащий.