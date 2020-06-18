Американские сенаторы призвали Трампа противодействовать ЧВК "Вагнер"

"Вагнеровцы" принимают участие в вооруженных конфликтах по всему миру.

Сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Крис Кунс представили резолюцию, призывающую президента США Трампа разработать план противодействия ЧВК "Вагнер", частной организации военных контрактников, которая может принадлежать российскому олигарху Евгению Пригожину.

"Вагнеровцы" принимают участие в вооруженных конфликтах по всему миру. По словам сенаторов, организация представляет угрозу национальной безопасности США, передает Голос Америки.

"Когда Евгений Пригожин, группа Вагнера и другие связанные с ними организации высылают боевиков для участия в войнах за рубежом, это грозит международной стабильности", - заявил Кунс. Сенатор настаивает, что эти субъекты проводят подрывные кампании по всему миру, и США должны ответить на это.

Впервые боевики "Вагнера" появились в Крыму, где помогали Кремлю незаконно оккупировать остров. Российское правительство отрицает свою причастность к группе.

В 2018 году Министерство юстиции США выдвинуло Пригожину обвинения в финансировании "Агентства интернет-исследований" из-за участия в, как выразился Минюст США, "информационных войнах против США" во время президентских выборов 2016 года.