ВОЗ заявила о риске "усиленного распространения" COVID-19 из-за военного парада в Москве

Всемирная организация здравоохранения критически отнеслась к намерению России провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией, передает Немецкая волна.

Любое массовое мероприятие сопряжено с риском дальнейшего распространения вируса, указала эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд в ходе онлайн-конференции в четверг, 18 июня.

По словам Смолвуд, существует угроза "усиленного распространения" инфекции. В то же время эксперт европейского регионального бюро ВОЗ отметила, что решение о проведении парада должны принимать российские власти, а не Всемирная организация здравоохранения.

Президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса отменил парад Победы 9 мая и перенес его на 24 июня. В 1945 году в этот день состоялся первый крупный парад по случаю Победы на Красной площади в Москве. Многие российские города, однако, отказались от проведения торжеств по случаю победы над нацистской Германией и 24 июня.

Около 80 ветеранов войны, которые должны принять участие в параде 24 июня, переведены на карантин, чтобы защитить здоровье пожилых людей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В российских СМИ циркулируют слухи о том, что данная мера призвана защитить от коронавируса Путина.

Согласно последним официальным данным, число инфицированных SARS-CoV-2 в России превысило 561 тысячу человек. За последний день число зараженных увеличилось на 7790 человек. Это самые низкие показатели с начала мая. Почти 314 000 россиян, согласно официальным данным, выздоровели и 7660 – умерли.

В адрес российских властей уже многократно выдвигались обвинения в том, что они приукрашивают статистику по коронавирусу. Власти РФ отвергают эту критику. ВОЗ также полагает, что российские данные отражают реальную ситуацию, поскольку масштабы тестирования в России заметно увеличились. В РФ на коронавирус проверили уже 11 процентов населения.