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В Бразилии зафиксировали максимальный суточный прирост заболеваемости за все время пандемии в мире

За последние сутки в стране подтвердили 54 тысячи новых случаев коронавируса.

В Бразилии зафиксировали максимальный суточный прирост заболеваемости за все время пандемии в мире
Фото: EPA/UPG

В Бразилии количество случаев заражения коронавирусом превысило один миллион. Об этом сообщили в Минздраве страны.

Согласно официальной статистике, за последние сутки выявили 54 771 новый случай заражения. Это самый большой суточный прирост заболевших. 

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 июня, когда в Бразилии за день выявили 34 918 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших с начала эпидемии составляет 1 032 913 человек. 

С начала эпидемии в Бразилии скончались 48 954 человека с COVID-19, выздоровели 507 200 человек.

Отметим, население Бразилии составляет более 209 млн человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. На первом месте находятся США (2 218 457 заболевших), третью строчку занимает Россия (568 292). 

Число заболевших по всему миру превысило 8,6 млн человек.

Напомним, накануне глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что мир вступил в “новую и опасную” фазу распространения COVID-19.

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