В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека

Количество заразившихся в стране приблизилось к 36 тысячам.

В Украине 19 июня коронавирус диагностировали у 841 человека, таким образом количество инфицированных увеличилось до 35 825. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки умерли девять человек (всего - 994), выздоровели 373 пациента (всего - 16 406).

Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской (139) и Закарпатской областях (109) и в Киеве (76).

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1627

Волынская область - 1743

Днепропетровская область - 1036

Донецкая область - 355

Житомирская область - 1229

Закарпатская область - 2069

Запорожская область - 551

Ивано-Франковская область - 1981

Кировоградская область - 612

м. Киев - 4252

Киевская область - 2174

Львовская область - 3679

Луганская область - 72

Николаевская область - 349

Одесская область - 1232

Полтавская область - 290

Ровенская область - 2776

Сумская область - 252

Тернопольская область - 1643

Харьковская область - 1779

Херсонская область - 185

Хмельницкая область - 612

Черновицкая область - 4268

Черкасская область - 592

Черниговская область - 467.

Напомним, 18 июня Украина в очередной раз побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 - заболел 921 человек.