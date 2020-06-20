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В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека

Количество заразившихся в стране приблизилось к 36 тысячам.

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Украине 19 июня коронавирус диагностировали у 841 человека, таким образом количество инфицированных увеличилось до 35 825. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки умерли девять человек (всего - 994), выздоровели 373 пациента (всего - 16 406).

Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской (139) и Закарпатской областях (109) и в Киеве (76).

Статистика по регионам:

  • Винницкая область - 1627
  • Волынская область - 1743
  • Днепропетровская область - 1036
  • Донецкая область - 355
  • Житомирская область - 1229
  • Закарпатская область - 2069
  • Запорожская область - 551
  • Ивано-Франковская область - 1981
  • Кировоградская область - 612
  • м. Киев - 4252
  • Киевская область - 2174
  • Львовская область - 3679
  • Луганская область - 72
  • Николаевская область - 349
  • Одесская область - 1232
  • Полтавская область - 290
  • Ровенская область - 2776
  • Сумская область - 252
  • Тернопольская область - 1643
  • Харьковская область - 1779
  • Херсонская область - 185
  • Хмельницкая область - 612
  • Черновицкая область - 4268
  • Черкасская область - 592
  • Черниговская область - 467.

Напомним, 18 июня Украина в очередной раз побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 - заболел 921 человек.

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