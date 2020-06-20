В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека

В Украине 19 июня коронавирус диагностировали у 841 человека, таким образом количество инфицированных увеличилось до 35 825. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За последние сутки умерли девять человек (всего - 994), выздоровели 373 пациента (всего - 16 406).
Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской (139) и Закарпатской областях (109) и в Киеве (76).
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 1627
- Волынская область - 1743
- Днепропетровская область - 1036
- Донецкая область - 355
- Житомирская область - 1229
- Закарпатская область - 2069
- Запорожская область - 551
- Ивано-Франковская область - 1981
- Кировоградская область - 612
- м. Киев - 4252
- Киевская область - 2174
- Львовская область - 3679
- Луганская область - 72
- Николаевская область - 349
- Одесская область - 1232
- Полтавская область - 290
- Ровенская область - 2776
- Сумская область - 252
- Тернопольская область - 1643
- Харьковская область - 1779
- Херсонская область - 185
- Хмельницкая область - 612
- Черновицкая область - 4268
- Черкасская область - 592
- Черниговская область - 467.
Напомним, 18 июня Украина в очередной раз побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 - заболел 921 человек.