Барак Обама официально поддержал Джо Байдена в президентской гонке в США

Он заявил, что Байден - именно тот, кто нужен Штатам для борьбы с коронавирусом.

44-й президент США Барак Обама официально высказал поддержку выдвижению Джо Байдена кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом пишет NPR.

Обама сформулировал свое одобрение, говоря о лидерстве, которое, по его словам, необходимо для борьбы с пандемией коронавируса.

"Такое лидерство, которое руководствуется знаниями и опытом, честностью и смирением, сочувствием и грацией. Такое лидерство принадлежит не только столицам и главам наших штатов. Оно принадлежит Белому дому, и поэтому я так горжусь тем, что поддерживаю Джо Байдена для поста президента Соединенных Штатов", - сказал Обама.

Он добавил, что назначение Байдена вице-президентом во времена его президентства было одним из лучших решений, которое он когда-либо принимал.

"И я считаю, что у Джо есть все качества, которые нам нужны в президенте прямо сейчас", - заявил Обама.

Берни Сандерса, который недавно отказался от соперничества с Байденом и выбыл из кандидатской гонки, 44-й президент Штатов назвал "человеком, посвятившим свою жизнь тому, чтобы озвучивать надежды, мечты и разочарования трудящихся".

Напомним, что 8 апреля сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекратил гонку за выдвижение от Демократической партии на должность президента США. Таким образом, единственным кандидатом от демократов, который будет соперничать с Дональдом Трампом на выборах, фактически остался Байден.