Иран официально пообещал в ближайшие дни отправить во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Глава МИД заявил, что государство уже проинформировало Украину о порядке выплат компенсаций семьям погибших.

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран в ближайшие дни отошлет "черные ящики" сбитого под Тегераном самолета МАУ во Францию.

Соответствующее заявление Зариф сделал в телефонном разговоре с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, сообщается в пресс-службе МИД Ирана.

"Министр иностранных дел Зариф также уведомил своего канадского коллегу о том, что Исламская Республика Иран уже проинформировала Украину о своей готовности решать юридические вопросы, порядке выплаты компенсации семьям пассажиров, погибших в результате трагического инцидента, а также выплаты компенсации за украинский лайнер", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, хотя 19 июня президент Владимир Зеленский утвердил состав этой делегации для участия в переговорах с Ираном.

В сообщении иранского МИД говорится, что задержка с расшифровкой "черного ящика" вызвана пандемией коронавируса и прекращением международных перелетов.

Напомним, что самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

После этого министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет приступать к расшифровке "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", но и передавать его правительствам других стран не будет.

25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.

Украина неоднократно обращалась к Ирану с просьбой передать на расшифровку черные ящики. 2 марта на тот момент генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что коммуникации с правоохранительными органами Ирана относительно катастрофы самолета украинской авиакомпании "МАУ" возобновлена, однако из-за эпидемии коронавируса консультации отложили.

6 апреля иранский депутат, член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что за сбитие украинского пассажирского самолета МАУ под Тегераном никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг это заявление.

Также иранское бюро "Радио Свободы" опубликовало информацию, что Иран предложил Украине подписать так называемый меморандум о взаимопонимании по делу сбитого под Тегераном самолета МАУ. Он предусматривает отказ Украины и семей погибших от права подавать в суд.

В июне власти Ирана направили официальный запрос в Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции. Они попросили помочь с расшифровкой "черных ящиков" сбитого авиалайнера самолета.