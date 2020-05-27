Флик повторил достижение Гвардиолы в "Баварии"

А ведь в Ханс-Дитера Флика по началу мало кто верил.

Накануне в центральном матче всего второго круга "Бавария" в Дортмунде обыграла "Боруссию" – 1:0.

Благодаря этой победе путь мюнхенцев к 8-му чемпионству подряд выглядит безоблачно.

Примечательно, что для "Баварии" эта победа стала 15-й при новом тренере Хансе-Дитере Флике. Всего же было сыграно 18 поединков в рамках чемпионата Германии. Флик потерпел с командой два поражения в конце 2019 года незадолго после своего утверждения на пост главного тренера. Последняя потеря очков для Флика состоялась в феврале, когда "Бавария" не сумела обыграть дома "Лейпциг" (0:0). С тех пор клуб выиграл 7 матчей чемпионата подряд.

Таким образом, 55-летний немецкий специалист повторил рекорд испанца Хосепа Гвардиолы, который после Мюнхена отправился в Манчестер, где возглавил "Сити".