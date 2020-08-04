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Європейський гранд розпочав переговори з "Динамо" щодо трансферу Миколенка

Українець може покинути Київ.

Європейський гранд розпочав переговори з "Динамо" щодо трансферу Миколенка
Віталій Миколенко
Фото: ФК "Динамо"

Європейський гранд почав переговори про трансфер крайнього захисника "Динамо" і збірної України Віталія Миколенко, інформує футбольний журналіст Ігор Циганик в авторській програмі "Циганик LIVE".

"Поки що до самої події дуже далеко, але я вам хочу сказати, що один із грандів європейського футболу вже почав консультації з київським "Динамо". Предмет розмови - придбання лівого захисника команди Віталія Миколенка. І ці консультації вже на серйозному рівні. Відбудеться (трансфер) чи не відбудеться, в пріоритеті Миколенко чи не в пріоритеті у цього клубу, я вам зараз сказати не можу", - заявив Циганик.

"Але вже пройшов перший контакт. І зараз говорити, що Миколенко дограє ці пів року або сезон у складі київського "Динамо", я вам точно не можу. До жовтня може статися все що хочеш. Протягом двох місяців можуть відбутися будь-які зміни. І Циганков теж може отримати достатньо серйозну пропозицію і переїхати", - зазначив журналіст.

"Луческу завжди (і в "Шахтарі") наполягав на тому, якщо є серйозна пропозиція - то, безумовно, футболіста треба відпускати. Для того, щоб у нього була мотивація. Луческу підтримає і схвалить трансфер футболіста, на якого прийде серйозна пропозиція, від якої, як колись говорив президент "Шахтаря", не витримують нерви", - додав Циганик.

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