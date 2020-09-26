26-27 вересня в Одесі проходить 47-е велосипедне ралі "100 кілометрів за 10 годин по Поясу Слави" та туристичний перехід "100 кілометрів за 24 години по Поясу Слави".

Більше 2 500 учасників різного віку, з різних міст України, прибули до Одеси, щоб взяти участь в щорічній події. Цього року традиційні велораллі і перехід були перенесені через введення в березні строгих карантинних обмежень. І тим не менше, традиційно маршрут соток проходить по рубежах оборони Одеси, де в 1941 році велися активні бої.

Велосипедне ралі і туристичний перехід стартували 26 вересня о 10:00 біля "Пам'ятника невідомому матросу", фініш - біля Меморіалу 411 батареї. Загальний принцип - "велораллі-велопробіг". Переможцем стає кожен, хто доїхав до фінішу.

Як зазначив голова організаційного комітету Дмитро Волошенков: "Вперше за всю історію існування Міжнародного велораллі, ми зіткнулися з форс-мажорними обставинами, пов'язаними з епідеміологічними заходами, які не дозволили нам провести захід традиційно в квітні. Але тим не менш, ми зуміли зберегти безперервність традицій вахти пам'яті. Скоріше не завдяки, а всупереч. Звичайно провести такий масштабний, масовий захід на території одеської області неможливо без дружнього, партнерського плеча тих людей, які небайдужі до історії нашого міста.

Я хотів би сьогодні подякувати управління культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації, патрульну поліцію, компанію "Євротермінал", всіх тих, хто допоміг нам зібрати на старті близько 2000 велосипедистів і майже 500 пішоходів".

Нагадаємо, що велораллі проходить в форматі шосейних гонок з метою популяризації здорового способу життя та екологічного виду транспорту - велосипеда.

Традиційно, одним із спонсорів заходу виступила компанія "Євротермінал".

"Четвертий рік поспіль компанія "Євротермінал" є меценатом популярної одеської велосотки - коментує представник компанії, - "100 кілометрів по Поясу Слави" з 1974 року є традиційним спортивним заходом для Одеси, а це значить, що люди пам'ятають і пишаються історією нашого регіону.

Для нас велика честь бути причетними до акції, яка стала однією з візитних карток міста-героя. Хочемо подякувати організаторам заходу за згуртовану чітку і професійну роботу. Побажати здоров'я, успішної реалізації всіх намічених планів і з кожним роком розширювати географію країн учасниць.

Спортсменам досвідченим і починаючим, бажаю здоров'я, сильної волі, щоб всі перешкоди на вашому шляху були сміливо подолані, а переможні плани - реалізовані!

Участь в соціальних проектах міста давно стали невід'ємною частиною діяльності компанії.

Так, завдяки ТОВ "Євротермінал" в нашому місті проводиться одне з найяскравіших культурних подій - Міжнародний музичний фестиваль "Золоті скрипки Одеси", а загальноосвітній проект - суботня online STEM-школа (реалізований спільно з Рішельєвським ліцеєм) є одним з кращих освітніх інтернет- проектів.

Довідка: 100 км по Поясу Слави (Одеса) - Одеська велосотка присвячена Дню визволення Одеси від німецько-фашистських окупантів 10 квітня 1944 року. Щорічно кілька тисяч людей з'їжджаються з усієї країни, щоб проїхати 100 кілометрів за 10 годин. Крім того, деякі люди долають сотку пішки або бігом - за 24 години. Щорічний пробіг проводять з 1974 року, а велораллі з 1983 року.