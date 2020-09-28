Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) виграла турнір серії WTA Internationaux de Strasbourg, з призовим фондом 250 тис. дол. В фіналі українка перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну - 6:4, 1:6, 6:2.

Для Світоліной це 15-й титул WTA в кар'єрі і 2-й в поточному сезоні.

"Було нелегко починати матч на дві години пізніше через дощ, але умови однакові для всіх, потрібно було швидко адаптуватися. Було важливо вийти і показати свою гру, не згадуючи про затримку. Зазвичай змагання проходять при жаркій погоді, а сьогодні ми були просто щасливі, що змогли дограти", - прокоментувала свою перемогу українка.

"Нам пощастило, що змогли це зробити. Тут були зовсім не ті умови, які ми очікували, але я зуміла з ними впоратися ", - заявила Еліна.