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Зеленський увійшов у список 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році від Bloomberg

Володимир Зеленський продовжує з’являтись на сторінках провідних світових ЗМІ.

Зеленський увійшов у список 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році від Bloomberg
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році за версією агентства Bloomberg. 

Про це повідомляється на сайті агентства Bloomberg.

“Зі своєї обложеної столиці, Києва, Володимир Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти на початку війни та використовував нічні промови в соціальних мережах, щоб переконати українців, що вони переможуть. Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши випадкового президента в популярному телешоу, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації”,  – так презентували Володимира Зеленського у Bloomberg. 

Зазначається, що згодом захисники України витіснили російські війська з району Києва, а потім і з північного сходу, за допомогою зброї та фінансової підтримки з боку США, Європи та інших союзників. 

Видання згадало, що у листопаді українські військові здобули велику перемогу, повернувши південне місто Херсон, єдиний обласний центр, який російські сили захопили з 24 лютого.

“Війна ще далека від завершення. Президент Росії Володимир Путін похмуро натякнув, що він може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну — і Захід — укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину своїх здобутків. Очікується, що післявоєнний виклик відновлення зруйнованої економіки України коштуватиме понад 340 мільярдів доларів”, - підсумували журналісти Bloomberg.

Нагадаємо, американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі.

Раніше американський журнал Time назвав президента Зеленського та "дух України" символами 2022 року. А 5 грудня Зеленський став людиною року за версією Financial Times.

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