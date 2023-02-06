Кадрові зміни в сфері оборони цього тижня не відбудуться, – Арахамія

Цього тижня Верховна Рада призначить повноцінних керівників Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Заміни міністра оборони поки не буде, написав у Телеграм голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", – заявив він.

Заступниця голови оборонного комітету Марʼяна Безугла в фейсбук зазначила: "Щодо Міноборони і Мінстратегпром – поки призупинили, цього тижня відставок та призначень не буде".

Джерела LB.ua у політраді "Слуги народу" додали, що "затримка з міністром оборони пов’язана із Рамштайном". Ще один нардеп додав: "Офіційна внутрішня причина – не ламати сталість МО перед Рамштайном 14.02".

Учора Арахамія повідомив, що нинішній міністр оборони Олексій Резніков має перейти на посаду в Мінстратегпром, а МО замість нього очолить керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Сам Резніков журналістам говорив, що з ним розмов про таке "переведення" не було, і що він би відмовився під посади міністра стратегічної промисловоссті.

Головою СБУ має стати теперішній в.о. її керівника Василь Малюк. Він був призначений тимчасовим виконувачем обовʼязків голови після звільнення Івана Баканова.

МВС очолить Ігор Клименко, який керував Нацполіцією, а після трагічної загибелі Дениса Монастирського став в.о. міністра.