Енергоатом знову поскаржився на російські "шахеди" біля Південноукраїнської АЕС

Російські "шахеди" знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС.
Про це повідомив Енергоатом.
За інформацією компанії, у ніч на сьоме жовтня два БпЛА зафіксували поруч із промисловим майданчиком станції. Відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менш ніж 10 км.
"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі. Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій", - повідомила компанія.
- Минулого місяця представники МАГАТЕ фіксували проліт російських дронів лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей.
- Тоді ж Енергоатом повідомив, що понад 100 російських БпЛА та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менш ніж місяць.
- 12 вересня Міненерго звернулося до МАГАТЕ через російського дрона біля Хмельницької АЕС.