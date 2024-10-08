Енергоатом знову поскаржився на російські "шахеди" біля Південноукраїнської АЕС

Російські "шахеди" знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомив Енергоатом.

За інформацією компанії, у ніч на сьоме жовтня два БпЛА зафіксували поруч із промисловим майданчиком станції. Відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менш ніж 10 км.

"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі. Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій", - повідомила компанія.