Митники передали музеям понад 260 культурних цінностей, які намагалися вивезти з України

Цінності передали у вісім українських музеїв.

У Київській митниці відбулася найбільша передача до державних фондів культурних цінностей, які намагалися незаконно вивезти з України.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Понад 260 предметів за рішенням Мінкульту передано восьми музеям України: Національному музею історії України, Музею історії міста Києва, Національному музею історії України у Другій світовій війні, музею історії Десятинної церкви, Державній науковій архівній бібліотеці м. Києва, музею книги і друкарства України, Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин» та комунальному закладу культури «Жовтоводський історичний музей».

Фото: Державна митна служба Митники передали музеям конфісковані культурні цінності

Серед переданих культурних цінностей:

стародруки: богослужбові видання Тріодь Пісна 1753 р. видання Львівського Успенського ставропігійного братства та Тріодь Квітна 1852 р. Києво-Печерської Лаври,

срібні денарії Римської імперії, акче Кримського ханства та монети Речі Посполитої,

ікони ХІХ-ХХ століття Борисівського іконописного осередку,

антикварні прижиттєві скляні вироби французького майстра Рене Лаліка ХІХ-ХХ століття,

предмети побуту – ножі та сокири доби Русі та бронзова ступка ХІХ століття, порцелянові скульптурки різних періодів, намисто-пацьорки кінця ХІХ-початку ХХ століть,

предмети особистого благочестя – хрест-енколпіон та хрестики-тільники ХІ-ХІІІ століть,

колекція журналів «Радянське фото» першої половини ХХ століття,

наконечники стріл доби Русі, нагороди початку ХІХ століття тощо.

Фото: Державна митна служба Митники передали музеям конфісковані культурні цінності

Фото: Державна митна служба Митники передали музеям конфісковані культурні цінності

Ці культурні цінності громадяни намагалися незаконно переправити з України в різні куточки світу у міжнародних поштових відправленнях, однак митники завадили їх планам.