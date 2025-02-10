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Митники передали музеям понад 260 культурних цінностей, які намагалися вивезти з України

Цінності передали у вісім українських музеїв.

Митники передали музеям понад 260 культурних цінностей, які намагалися вивезти з України
Митники передали музеям конфісковані культурні цінності
Фото: державна митна служба

У Київській митниці відбулася найбільша передача до державних фондів культурних цінностей, які намагалися незаконно вивезти з України. 

Про це повідомили у Державній митній службі. 

Понад 260 предметів за рішенням Мінкульту передано восьми музеям України: Національному музею історії України, Музею історії міста Києва, Національному музею історії України у Другій світовій війні, музею історії Десятинної церкви, Державній науковій  архівній бібліотеці м. Києва, музею книги і друкарства України, Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин» та комунальному закладу культури «Жовтоводський історичний музей». 

Митники передали музеям конфісковані культурні цінності
Фото: Державна митна служба
Митники передали музеям конфісковані культурні цінності

Серед переданих культурних цінностей:

  • стародруки: богослужбові видання Тріодь Пісна 1753 р. видання Львівського Успенського ставропігійного братства та Тріодь Квітна 1852 р. Києво-Печерської Лаври, 
  • срібні денарії Римської імперії, акче Кримського ханства та монети Речі Посполитої, 
  • ікони ХІХ-ХХ століття Борисівського іконописного осередку, 
  • антикварні прижиттєві скляні вироби французького майстра Рене Лаліка ХІХ-ХХ століття, 
  • предмети побуту – ножі та сокири доби Русі та бронзова ступка ХІХ століття, порцелянові скульптурки різних періодів, намисто-пацьорки кінця ХІХ-початку ХХ століть, 
  • предмети особистого благочестя – хрест-енколпіон та хрестики-тільники ХІ-ХІІІ століть, 
  • колекція журналів «Радянське фото» першої половини ХХ століття, 
  • наконечники стріл доби Русі, нагороди початку ХІХ століття тощо. 

Митники передали музеям конфісковані культурні цінності
Фото: Державна митна служба
Митники передали музеям конфісковані культурні цінності
Митники передали музеям конфісковані культурні цінності
Фото: Державна митна служба
Митники передали музеям конфісковані культурні цінності

Ці культурні цінності громадяни намагалися незаконно переправити з України в різні куточки світу у міжнародних поштових відправленнях, однак митники завадили їх планам. 

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