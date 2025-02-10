Митники передали музеям понад 260 культурних цінностей, які намагалися вивезти з України

У Київській митниці відбулася найбільша передача до державних фондів культурних цінностей, які намагалися незаконно вивезти з України.
Про це повідомили у Державній митній службі.
Понад 260 предметів за рішенням Мінкульту передано восьми музеям України: Національному музею історії України, Музею історії міста Києва, Національному музею історії України у Другій світовій війні, музею історії Десятинної церкви, Державній науковій архівній бібліотеці м. Києва, музею книги і друкарства України, Національному історико-культурному заповіднику «Чигирин» та комунальному закладу культури «Жовтоводський історичний музей».
Серед переданих культурних цінностей:
- стародруки: богослужбові видання Тріодь Пісна 1753 р. видання Львівського Успенського ставропігійного братства та Тріодь Квітна 1852 р. Києво-Печерської Лаври,
- срібні денарії Римської імперії, акче Кримського ханства та монети Речі Посполитої,
- ікони ХІХ-ХХ століття Борисівського іконописного осередку,
- антикварні прижиттєві скляні вироби французького майстра Рене Лаліка ХІХ-ХХ століття,
- предмети побуту – ножі та сокири доби Русі та бронзова ступка ХІХ століття, порцелянові скульптурки різних періодів, намисто-пацьорки кінця ХІХ-початку ХХ століть,
- предмети особистого благочестя – хрест-енколпіон та хрестики-тільники ХІ-ХІІІ століть,
- колекція журналів «Радянське фото» першої половини ХХ століття,
- наконечники стріл доби Русі, нагороди початку ХІХ століття тощо.
Ці культурні цінності громадяни намагалися незаконно переправити з України в різні куточки світу у міжнародних поштових відправленнях, однак митники завадили їх планам.