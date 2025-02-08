Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
ГоловнаКультура

Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat

Гурт зібрав 19 балів – 9 від журі та 10 від глядачів.

Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Ziferblat
Фото: вікіпедія

Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat, який сьогодні переміг у Нацвідборі.

Як повідомляє Суспільне, Ziferblat представлять Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray. 

Гурт зібрав 19 балів від глядачів та журі. 

Місця інших дев'яти фіналістів розподілилися таким чином: MOLODI (my sea) посіли друге місце, Маша Кондратенко (No time to cry) – 3, KHAYAT (HONOR) – 4, FIЇNKA ("Культура") – 5, ДК Енергетик ("Сіль") – 6, KRYLATA (STAY TRUE) – 7, Future Culture (Waste My Time) – 8, Абіє ("Дім") – 9, Влад Шериф (Wind of Change) – 10 місце.

За даними глави Мінцифри, більш ніж 360 тисяч українців проголосували за своїх фаворитів у Дії.

Гурт Ziferblat — український музичний колектив, заснований у 2015 році братами-близнюками Данилом (соліст) та Валентином Лещинськими (гітарист). Згодом до них приєднався барабанщик Федір Ходаков. У грудні 2017 року вони випустили свій перший мініальбом "Кіносеанс", а у 2019 році — сингл "Вночі". 

У 2024 році гурт взяв участь у національному відборі на "Євробачення" з піснею "Place I Call Home", де посів друге місце, отримавши найвищі бали від журі. 

8 лютого 2025 року Ziferblat переміг у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2025" і представить Україну на конкурсі в швейцарському місті Базель у травні (півфінали пройдуть 13 і 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня). 

Гурт відомий своїм унікальним звучанням та яскравим стилем, що поєднує лірику та професійне виконання. Вони не бояться експериментувати, завдяки чому кожен їхній трек стає особливим. 

Дебютний альбом колективу був випущений у 2023 році, після чого вони отримали відзнаку "Найкращі нові імена альтернативної музики" від незалежної премії "Музвар". 

Ziferblat активно виступає на українських сценах, збираючи прихильників своєю творчістю та енергійними виступами.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies