Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat, який сьогодні переміг у Нацвідборі.

Як повідомляє Суспільне, Ziferblat представлять Україну на Євробаченні-2025 з піснею Bird of Pray.

Гурт зібрав 19 балів від глядачів та журі.

Місця інших дев'яти фіналістів розподілилися таким чином: MOLODI (my sea) посіли друге місце, Маша Кондратенко (No time to cry) – 3, KHAYAT (HONOR) – 4, FIЇNKA ("Культура") – 5, ДК Енергетик ("Сіль") – 6, KRYLATA (STAY TRUE) – 7, Future Culture (Waste My Time) – 8, Абіє ("Дім") – 9, Влад Шериф (Wind of Change) – 10 місце.

За даними глави Мінцифри, більш ніж 360 тисяч українців проголосували за своїх фаворитів у Дії.

Гурт Ziferblat — український музичний колектив, заснований у 2015 році братами-близнюками Данилом (соліст) та Валентином Лещинськими (гітарист). Згодом до них приєднався барабанщик Федір Ходаков. У грудні 2017 року вони випустили свій перший мініальбом "Кіносеанс", а у 2019 році — сингл "Вночі".

У 2024 році гурт взяв участь у національному відборі на "Євробачення" з піснею "Place I Call Home", де посів друге місце, отримавши найвищі бали від журі.

8 лютого 2025 року Ziferblat переміг у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2025" і представить Україну на конкурсі в швейцарському місті Базель у травні (півфінали пройдуть 13 і 15 травня, а гранд-фінал відбудеться 17 травня).

Гурт відомий своїм унікальним звучанням та яскравим стилем, що поєднує лірику та професійне виконання. Вони не бояться експериментувати, завдяки чому кожен їхній трек стає особливим.

Дебютний альбом колективу був випущений у 2023 році, після чого вони отримали відзнаку "Найкращі нові імена альтернативної музики" від незалежної премії "Музвар".

Ziferblat активно виступає на українських сценах, збираючи прихильників своєю творчістю та енергійними виступами.