14 культурних проєктів отримали підтримку від Британської Ради на 84 тис фунтів стерлінгів

Серед них – “Фронтера” в Луцьку, “Гамселить” у Тернополі, “Лабораторія фізичного театру” в Харкові.

Фото: Британська Рада

Британська Рада в Україні визначила 14 переможців грантової програми “Підтримка культурної діяльності в Україні за участю Великої Британії”, спрямованої на включення британського контенту та експертизи в українські культурні проєкти. Про це повідомила прес-служба Британської Ради.

Загальний бюджет програми склав 84 000 фунтів стерлінгів. В рамках програми британські митці та фахівці проведуть події в Україні — вперше з початку повномасштабного вторгнення.

У Львові режисер і хореограф Джонатан Бен-Шауль проведе Лабораторію фізичного театру. На фестивалі “Гамселить” у Тернополі виступлять дует Riotmiloo та піонер техно-електронної музики Тобіас Шмідт, а британська креативна організація IKLECTIK проведе воркшоп з просторового звуку. У Луцьку письменниця Капка Кассабова візьме участь у програмі з екокритики під час V Міжнародного літературного фестивалю “Фронтера”.

Реалізація підтриманих проєктів відбуватиметься протягом 2025 року у фізичному, цифровому або гібридному форматі відповідно до безпекової ситуації.

Повний перелік переможців:

KamerFilm: Metaphorical Short Film Workshop — проєкт ГО “Мистецький фестиваль «Ї»”, що об'єднує 20 митців (по 10 з України та Великої Британії) для створення короткометражних метафоричних фільмів. Учасники — режисери, сценаристи, композитори, оператори, актори та 3D-спеціалісти — працюватимуть разом через онлайн-воркшопи під керівництвом експертів з України та Великої Британії. Проєкт досліджує теми культурної спадщини, феміністичних наративів та стійкості, надихаючись творчістю двох визначних мисткинь: британки Ванесси Белл та української новаторки Соні Делоне. Британську частину проєкту курують доктор Бабар Хуссейн (Dr. Babar Hussain) та Мішель Вітлі (Michelle Wheatley) зі School of Digital Arts (SODA, Манчестер), де також відбудуться покази створених фільмів.

Екокритика: європейські контексти для української культури — проєкт ГО “Літературна платформа «Фронтера»”, що поєднує проведення Лабораторії екокритики для митців, дослідників і критиків (травень) та V Міжнародного літературного фестивалю “Фронтера” в Луцьку (серпень). Ключова спікерка проєкту — болгарсько-шотландська письменниця Капка Кассабова (Kapka Kassabova), відома авторка, чиї роботи публікуються у The Independent, The Sunday Times, The Guardian та The Economist, лауреатка British Academy Prize. Проєкт зосереджується на екокритиці як міждисциплінарній галузі, що працює з темами довкілля, актуальними як для розвитку європейської літератури, так і в контексті екоциду внаслідок російсько-української війни. Кассабова проведе онлайн-воркшоп під час Лабораторії та візьме участь у фестивальних подіях разом з учасниками з України, Польщі, Іспанії та Великої Британії.

Лабораторія фізичного театру — проєкт ГО “Харківська резиденція «Слово»”, спрямований на розвиток митців, які працюють з рухом та простором: акторів, режисерів, сценографів, архітекторів, художників, скульпторів, хореографів, фотографів та дизайнерів. Освітня програма лабораторії побудована на поєднанні британських та українських практик фізичного театру під керівництвом британського режисера і хореографа Джонатана Бен-Шауля (Jonathan Ben-Shaul) та українського митця Миколи Набоки. Проєкт має на меті підтримати потенціал розвитку митців, які у 2022 році продемонстрували здатність адаптуватися до роботи в умовах війни та продовжувати мистецьку й освітню діяльність. Особлива увага приділяється залученню студентів з прифронтових територій та налагодженню прямих контактів для майбутніх копродукцій з британськими освітніми центрами, організаціями та окремими митцями.

Третій Міжнародний фестиваль ЛҐБТКІА+ кіно SUNNY BUNNY — проєкт ГО “Фонд «Молодість»”, що виріс із однойменної програми Міжнародного кінофестивалю “Молодість”, яка існує з 2001 року. Фестиваль є провідною культурною подією ЛҐБТКІА+ тематики в Україні та регіоні Східної Європи, що включає міжнародний конкурс повнометражних фільмів та позаконкурсні покази документального, короткометражного та класичного кіно. У межах фестивалю буде представлена ретроспектива шести британських ЛҐБТКІА+ фільмів, яку курують спільно з британським куратором від ЛҐБТКІА+ кінофестивалів (таких як BFI Flare, Fringe!). Програма висвітлює різноманіття репрезентації ЛҐБТКІА+ тем у британському кіно, поєднуючи знакові роботи з менш відомими, але важливими для спільноти фільмами різних епох.

Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів (KISFF) є найбільшим фестивалем короткого метру в Україні та представляє роботи як молодих, так і досвідчених режисерів, студентів кіношкіл та незалежних митців з усього світу. Британська складова проєкту у 2025 році реалізується у співпраці з організацією Reclaim The Frame, що підтримує фільми митців маргіналізованих гендерів та просуває інклюзію в кіно. У програмі фестивалю — добірка фільмів британських режисерок та панельна дискусія з представницями Reclaim The Frame про виклики інклюзії в кіноіндустрії. Організація також консультуватиме KISFF щодо розвитку ЛҐБТКІА+ секції фестивалю, зокрема програм Fem* Riot та Out&Proud.

Герої/ні? Робітничий портрет ХХ століття — архів і мистецька рефлексія — проєкт ГО “Культурний код Покровська +”, що досліджує спадщину індустріальної епохи через зіставлення двох архівних колекцій: українського фотографа-журналіста Миколи Білоконя та британської соціальної й феміністичної фотографки Джекі Рафлз (Jackie Raffles) з 1970-х до 2000-х років. Команда кураторів, митців та архівістів з Великої Британії (Університет Сент-Ендрюс) та України (Культурний код Покровськ+, Покровський історичний музей, Центр сучасної культури у Дніпрі, Центр міської історії, Львів) працюватиме над інтерпретацією колекцій поза стереотипним поділом на глобальну Північ і Південь. Співкураторками виставки стануть професорка українських та східноєвропейських студій Університету Сент-Ендрюс Вікторія Донован (Victoria Donovan) та Катерина Русецька, а старша викладачка історії мистецтв Кетрін Спенсер (Catherine Spencer) долучиться як дослідниця для контекстуалізації матеріалів та роботи над каталогом виставки. Результати проєкту будуть представлені у форматі виставки та серії онлайн і офлайн подій.

ІХ Міжнародний фестиваль експериментальної музики та медіа-арту “Гамселить” — проєкт ГО “Інститут міської культури”, що відновлює після перерви 2020-2024 років культову подію, яка з 2012 року формувала альтернативну музичну сцену та регіональну ідентичність Тернополя. Триденний фестиваль реалізується у співпраці з британською креативною організацією IKLECTIK, що надасть менторську підтримку та проведе воркшоп з просторового звуку. У програмі фестивалю — музичні виступи британських, українських та польських митців з онлайн-трансляцією, зокрема британського дуету Riotmiloo та піонера техно-електронної музики Тобіаса Шмідта (Tobias Shmidt) з Ґлазґо. Додатково заплановано мистецьку виставку, відеоарт та вісім радіопрограм про сучасну експериментальну британську музику на радіо 20ft.

ФІЛАРМОНІЙНІ ВЕЧОРИ II: British Edition 2025 — проєкт Івано-Франківського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, що представить панораму британської музики від Ренесансу до сучасності у форматі п'ятиденного фестивалю 18-22 серпня 2025 року. У програмі, що об'єднає п'ять провідних українських оркестрів та понад 100 музикантів, — твори англійського бароко (Перселл, Дауленд, Берд), британських композиторів ХХ століття (Бріттен, Воан-Вільямс, Голст, Волтон), виконання на автентичних інструментах та унікальний діалог англійських мадригалів з українськими кантатами. Кульмінацією фестивалю стане світова прем'єра опери “Пенелопа. Сім способів чекати” сучасної вірменсько-британської композиторки Крістіни Аракелян у виконанні Анни Старушкевич — володарки першої премії, призу глядацьких симпатій та York Early Music Prize престижного Міжнародного конкурсу Генделя в Лондоні.

За тисячоліття перед ними, їхньому духові! — проєкт Музею сучасного мистецтва в Одесі, що представляє серію із трьох відеопоказів, створених у співпраці з Videocity та курованих Анною Мороховською, Станіславом Холодних і Джеймсом Стівеном Райтом (James Stephen Wright). Проєкт об'єднує українське та британське відеомистецтво навколо тем екології та урбанізації, міграції та ідентичності, технологій та взаємодії. Серед учасників — українські митці Анна Потьомкіна, Антон Саєнко, Даша Чечушкова, Катя Лібкінд, Віталій Кохан та британські художники Нік Кроу та Ієн Ролінсон (Nick Crowe and Ian Rawlinson), Монстер Четвінд (Monster Chetwynd), Еббі Палмер (Abby Palmer), Кер Волворк (Ker Wallwork). Кожен показ супроводжуватиметься дискусією про соціальні, екологічні та технологічні проблеми через призму сучасних медіа.

NUD 2025: Residency & Networking — проєкт організації “Нова українська драма”, що створює простір для розвитку молодих театральних митців України через співпрацю з досвідченими українськими та британськими експертами. Проєкт складається з п'яти онлайн-воркшопів та живої нетворкінг-події у Театрі драматургів. Модераторкою програми стане Анастасія Євченко, яка працює в театральній індустрії України та Британії. Воркшопи охоплюють теми продюсування (Ярослава Кравченко та Лейла Сайкс), драматургії (Максим Курочкін та Джоел Семюелс), сценічного менеджменту (Валерія Тягун, Патриція Кузнєцова-Гнаткевич та Енді Джонс), імерсивного театру (Анастасія Євченко та Овен Кінґстон) та інклюзивності й доступності (Едвард Дж. К. Девіс).

Ostroh Design Week — проєкт ГО “Студія розвитку туристичного іміджу малих міст”, що створює для молоді Острога, Молодіжної столиці України, можливості занурення у світ сучасного дизайну. Подія відбудеться у Центрі креативних індустрій та включатиме серію зустрічей, воркшопів і лекцій від регіональних та британських спікерів у галузі графічного, промислового, цифрового та екологічного дизайну. Британську експертизу представлять спікери студії Uncommon Creative з лекціями про брендинг та його специфіку у Великій Британії, а також фотограф Баррі Фальк (Barry Falk), який проведе дискусію про роль фотографії у дизайні та представить виставку своїх робіт, зокрема зроблених в Україні. Наскрізною темою проєкту стане роль дизайну у відбудові України.

Litlab Teens — освітній проєкт ГО “Спільнота Мистецького Арсеналу” для молоді 14-18 років, що передбачає щотижневі зустрічі протягом шести місяців під керівництвом кураторки, провідної спеціалістки книжкового відділу Юлії Конопляної. Програма включає воркшопи, зустрічі з письменниками, редакторами та митцями, роботу над проєктами з креативного письма, документальної оповіді та редагування. Британські експерти проведуть онлайн-воркшопи з креативного письма, сторітелінгу та менеджменту літературних проєктів для учасників Litlab та Підліткової ради Мистецького Арсеналу. Результатом проєкту стане розробка спеціальної підліткової програми для Книжкового Арсеналу 2025, що дасть молоді досвід роботи з міжнародними експертами та фестивальною командою.

Дні доступного кіно — проєкт ГО “Доступне кіно”, що організовує покази британських документальних фільмів з колекції мережі ДОКУ/КЛУБ із аудіодескрипцією для глядачів з порушеннями зору та розширеними субтитрами для людей з порушеннями слуху. Програма включає онлайн-дискусії з режисерами фільмів, зокрема заплановано участь головного героя стрічки „Юний Платон" (Young Plato), та зустрічі з британськими експертами, які активно підтримують Україну та промотують українську культуру. Проєкт має на меті зробити кіно доступним для ширшої аудиторії та сприяти обговоренню тем культурної доступності й соціальної інклюзії.

UK/UA Cultural Journalism Exchange — проєкт ГО “Культурно-видавничий проєкт «Читомо»”, спрямований на розвиток компетенцій українських культурних журналістів у створенні матеріалів для англомовної аудиторії. Проєкт реалізується у форматі двох інтенсивних воркшопів під керівництвом старшої викладачки Університету Сент-Ендрюс докторки Емілі Файнер (Dr Emily Finer), яка викладає курс дитячої літератури та співпрацює з молодими літературними критиками й дитячими видавцями, зокрема українськими. Результатом проєкту стане створення 10 матеріалів для української та англійської версій вебсайту “Читомо”, а також поглиблення взаємодії між українськими та англомовними редакціями у довгостроковій перспективі.

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