Білоус і Молодий театр: театральна спільнота виступила проти рішення КМДА

Через рішення КМДА залишити на посаді директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса театральна спільнота висловила протест і закликала небайдужих підтримати його, пише «Суспільне».
Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого. Заяву щодо його звільнення підтримали 46 працівників, а 94 пропонують залишити керівника на посаді.
«46 людей оголилися, а тепер їх б'ють різками! Саме так я сприймаю вчорашню новину залишити керівника Молодого театру на посаді. Бо не може звинувачений у злочині бути в одному просторі з потерпілими. Для чого тоді Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію? Я в «Театрі змін» просуваю театр пригноблених саме тому, що він закликає до солідарності з тими, хто не погоджується з системою, тих, хто робить зусилля, щоби її змінити», — написала у соцмережі співзасновниця «Театру змін» Яна Салахова. Вона закликала небайдужих публічно підтримати колектив Молодого театру чи то онлайн, а чи офлайн.
До флешмобу «Підтримую 46» приєдналися драматургиня Катерина Пенькова, яка також запропонувала планувати акцію із живим ланцюгом від театру до КМДА, акторка Ірма Вітовська-Ванца, режисерка Наталка Ворожбит, журналістка Аліна Доротюк, акторка Катерина Алєксєєва, письменниця та громадська діячка Олена Пшенична й інші.
- Цього місяця колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки – зараз збирають їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
- В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях.
- У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.
- Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
- 5 лютого Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді.
- Крім того, схожі звинувачення торкнулися, зокрема, режисера Олександра Балабана. Його відсторонили від роботи в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ).
- У неетичній поведінці та психологічному насильстві звинувачують ще одного викладача університету Карпенка-Карого – актора Юрія Висоцького.