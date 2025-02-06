Білоус і Молодий театр: театральна спільнота виступила проти рішення КМДА

Через рішення КМДА залишити на посаді директора-художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса театральна спільнота висловила протест і закликала небайдужих підтримати його, пише «Суспільне».

Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого. Заяву щодо його звільнення підтримали 46 працівників, а 94 пропонують залишити керівника на посаді.

«46 людей оголилися, а тепер їх б'ють різками! Саме так я сприймаю вчорашню новину залишити керівника Молодого театру на посаді. Бо не може звинувачений у злочині бути в одному просторі з потерпілими. Для чого тоді Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію? Я в «Театрі змін» просуваю театр пригноблених саме тому, що він закликає до солідарності з тими, хто не погоджується з системою, тих, хто робить зусилля, щоби її змінити», — написала у соцмережі співзасновниця «Театру змін» Яна Салахова. Вона закликала небайдужих публічно підтримати колектив Молодого театру чи то онлайн, а чи офлайн.

До флешмобу «Підтримую 46» приєдналися драматургиня Катерина Пенькова, яка також запропонувала планувати акцію із живим ланцюгом від театру до КМДА, акторка Ірма Вітовська-Ванца, режисерка Наталка Ворожбит, журналістка Аліна Доротюк, акторка Катерина Алєксєєва, письменниця та громадська діячка Олена Пшенична й інші.