Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Геращенко: пик эпидемии ожидается 15-25 апреля

"Задача карантина - остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии".

Геращенко: пик эпидемии ожидается 15-25 апреля
Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается 15-25 апреля.

Об этом он написал в фейсбуке, поддержав мнение своего начальника Арсена Авакова о продлении карантина до 15 мая.

"На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. Инфицированных Covid-19 в Украине гораздо больше. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - заявил Геращенко.

Он отметил, что в Китае удалось остановить эпидемию за два с половиной месяцев после установления первого случая заражения 31 декабря.

В Украине первый случай выявили 3 марта.

Геращенко добавил, что карантин будет успешным при двух условиях: "Тестирование, тестирование и еще раз тестирование! Самоизоляция, самоизоляция и ещё раз самоизоляция".

Напомним, что с 12 марта до 24 апреля в Украине действует карантин по коронавирусу. Ограничительные меры, которые ввело правительство, включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний (в том числе спортивных, культурных, религиозных мероприятий); закрытие авиасообщения; ограничение работы общественного транспорта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также