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Аваков: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая

"Никто не знает, когда отменится карантин, - а кто говорит, что знает, - врет".

Аваков: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая
Фото: Пресс-служба Кабмина

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, - а кто говорит, что знает - врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом", - написал Аваков.

Он подчеркнул, что пока что все страны, кроме Китая, только ужесточают ограничительные меры.

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста", - заявил он.

Напомним, что с 12 марта до 24 апреля в Украине действует карантин по коронавирусу. Ограничительные меры, которые ввело правительство, включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний (в том числе спортивных, культурных, религиозных мероприятий); закрытие авиасообщения; ограничение работы общественного транспорта.

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