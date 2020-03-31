Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)

Временными в.о. глав Таможенной и Налоговой служб могли были стать Роберт Зелди и Михаил Титарчук.

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова.

Соответсвующее представление он направил на главу КМУ Дениса Шмыгаля.

Lb.ua ранее уже сообщал об этом эпизоде, а теперь в нашем распоряжении есть соответствующие документы.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Так, в письме Уманского от 28 марта, за его личной подписью, главе правительства предлагается возложить временное выполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефьодова – на его зама Роберта Зелди.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Обращает на себя внимание, что данное письмо Минфина - повторное обращение. По имеющимся данным, оно зашло из ведомства напрямую в аппарат премьера и на Кабмин не выносилось.

"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему", – подтвердил Максим Нефьодов в разговоре с Lb.ua.

В свою очередь, Сергей Верланов отметил: "Я узнал об этом документе уже после подачи, но о причинах его появления не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он его не коментировал и о мотивах данного документа лучше уточнить у него".

"Что касается Сергея Михайловича (Марченко, – Lb.ua), я знаю его как профессионала и я с радостью буду эффективно работать в его команде", – добавил Сергей Верланов.

Lb.ua связался также с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с просьбой уточнить: будут ли эти представления иметь последствия ввиду того, что глава Минфина сменился.

"На данный момент оба руководителя работают", – подчеркнул глава правительства.

Ранее Lb.ua со ссылкой на ряд источников в центральной власти сообщал, что ослабление позиций главы Минфина Уманского может закончиться его отставкой. Одной из причин называли требование Уманского отставки глав Налоговой и Таможенной служб - Сергея Верланова и Максима Нефьодова соответственно.

30 марта Рада уволила министра финансов Игоря Уманского.