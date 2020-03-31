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Ермак назвал причину конфликта с Леросом

У депутата якобы был личный мотив для мести.

Ермак назвал причину конфликта с Леросом
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады, а у народного депутата Гео Лероса был личный мотив для участия в ней.

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Вы видели, что там [в Верховной Раде] происходило. Вы понимаете, кто делал все, чтобы этого не случилось, делал все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта, чтобы Украина никогда не приняла очень важных для нее законов", - заявил Ермак.

Глава Офиса президента утверждает, что Лерос якобы лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, а он его заблокировал. 

"Этот господин называет себя Гео Лерос, но я хочу сказать его настоящую фамилию - Курехян Георг Багратович. Я считаю, что он инструмент, использующийся людьми, которые борются не только со мной, но и с украинской властью, командой президента. Я остановил попытку этого господина обманным путем назначить на должность заместителя министра в одном из министерств человека из предыдущей власти, работавшего в Киевской госадминистрации. Сначала этого человека нам предлагали в КГГА, потом этот человек появился в последнем решении Кабинета министров господина Гончарука. Я остановил это, и, безусловно, у господина Лероса после этого ко мне соответствующее отношение", - сказал Ермак.

Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Глава Офиса президента предложил дождаться выводов правоохранительных органов, которые сейчас расследуют "пленки Ермака".

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео.

Лерос в свою очередь обратился в НАБУ.

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