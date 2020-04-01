Посол Китая в Украине: Нет бедствия, которое не проходит, нет весны, которая не приходит

В настоящее время, эпидемия пневмонии, вызываемая новым типом коронавируса , бушует по всему миру. Куда ни глянь, все больше и больше стран становятся вовлеченными в водоворот эпидемии. По состоянию на 30 марта, число подтвержденных случаев во всем мире превысило 700 тысяч, что привело к гибели десятков тысяч человек, и во многих странах эпидемическая ситуация становится все более ожесточённой.

Фото: EPA/UPG Во время онлайн-саммит лидеров G20 по COVID-19.

Перед лицом эпидемии, активное и эффективное осуществление международного сотрудничества является самой неотложной задачей, стоящей перед всеми странами. 26 марта, в рамках видеоконференции состоялся чрезвычайный онлайн-саммит лидеров G20 по COVID-19. Председатель Китая Си Цзиньпин на саммите отметил, что вирус не признает государственные границы, эпидемия, с которой мы боремся, – это наш общий враг. Страны должны работать вместе, чтобы эффективно осуществлять международную совместную профилактику и контроль. В совместном заявлении на онлайн-саммите также четко говорится, что противодействие эпидемии, как никогда, требует глобальных действий, сплоченности и международного сотрудничества, оно также показывает, что международное сообщество сформировало сильный и четкий консенсус по этому вопросу.

Перед лицом эпидемии, мы не должны обвинять друг друга. С момента возникновения эпидемии, некоторые страны или отдельные лица называли пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса, «китайским вирусом» и «уханьским вирусом». Прежде всего, это чрезвычайно недружелюбное, без научного обоснования и безответственное высказывание.

С момента вспышки эпидемии, чтобы остановить распространяющуюся тенденцию и уменьшить количество случаев заражения людей, китайский народ заплатил огромную цену и быстро достиг значительных результатов. Своими потерями и жертвами он выиграл время для предотвращения и контроля для всего мира, а также дал назидательный опыт для жизни, здоровья и безопасности людей. В таких высказываниях пренебрегается тяжелый труд и самоотверженность, предпринятые китайским народом, лишена наименьшая мораль и совесть.

Фото: EPA/UPG Председатель Китая Си Цзиньпин выступает во время онлайн-саммита лидеров G20 по COVID-19.

Во-вторых, такая практика «стигматизации» Китая с использованием вируса также является явным нарушением соответствующих постановлений ВОЗ. Медицинские эксперты неоднократно подчеркивали, что источник вируса еще не найден. Хотя он и был впервые обнаружен в Китае, не обязательно, что он исходит из Китая. Во избежание дискриминации ВОЗ также четко оговорила, что новый вирус не должен быть назван в честь географических названий, названий стран или животных. Хотя так поступать нельзя, но эти люди, несмотря ни на что, все-таки так поступили, настоящая цель состоит в том, что, очерняя Китай, они уклоняются от ответственности за быстрое распространение эпидемии из-за замедленной реакция и неэффективного противостояния у себя, и тем самым отвлекая внимание своих народов. Типично, с помощью обвинения других, скрывая свое бездействие и таким образом отвлекая внимание людей.

На протяжении всей истории мирового развития люди постоянно развивались и становились сильнее в борьбе с различными пандемиями. Перед лицом вируса любой стране трудно выжить в одиночку. Сегодня эта страна переживает бедствие, а завтра другая страна также может пострадать. Перед лицом катастрофы все должны сочувствовать и помогать друг другу. К счастью, все больше людей в мире осознали недальновидность и опасность такого поведения.

Президент Трамп уже больше не использует термин «китайский вирус». 25 марта на встрече Министров иностранных дел стран G7 подавляющее большинство стран-участниц в совместном заявлении также отказались использовать название «уханьский вирус» в качестве пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Общепризнанно, что теперь основное внимание должно быть уделено противодействию эпидемии. Таким образом, лечение пациентов и укрепление сотрудничества – это то, что должно делаться, а критика и обвинение друг друга – это то, чего надо избегать.

Фото: EPA/UPG Солдаты выгружают медикаменты с китайского самолета в международном аэропорту в Пномпене, Камбоджа, 1 апреля 2020.

В начале вспышки эпидемии Китай столкнулся с проблемой нехватки медикаментов и медицинского персонала. Поэтому мы с пониманием относимся к трудностям, с которыми сейчас сталкиваются многие страны, и Китай готов внести свой вклад усилий в этой глобальной борьбе по предотвращению эпидемии. В настоящее время китайские предприятия ускоряют возобновление работы и производства, наращивая мощности и увеличивая объемы производства днем и ночью, надеясь как можно скорее произвести больше противоэпидемических материалов и помочь другим странам и людям, борющимся с вирусом. Когда все объединяются вместе, их бремя всегда будет легче, а давление всегда будет меньше.

В настоящее время некоторые страны не только остаются в стороне и ничего не делают по отношению к бедствиям, которые испытывают люди в других странах, но и иронически делают безответственные высказывания в сторону стран, которые помогают им. Такое поведение является безнравственным, безответственным и недружелюбным. А Китай наоборот, в меру всех своих возможностей, предоставил экстренную помощь почти ста странам, включая и Украину.

Нет бедствия, которое не проходит, нет весны, которая не приходит. Мы убеждены в том, что перед лицом эпидемии, как только все страны мира будут иметь твердую веру, прикладывать совместные усилия и сплоченно противодействовать, тогда они обязательно смогут вместе одержать победу человечества в борьбе с эпидемией.