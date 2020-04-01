Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX предложил бесплатно разослать аппараты в больницы мира.

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун попросила американского изобретателя и миллиардера, глава компаний Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине апараты для искусственной вентиляции легких.

В своем Twitter Маск сообщил, что готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма протекания болезни COVID-19.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка - бесплатно. Единственное требование - чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", - написал он.

В комментарии к "твиту" к Маску обратилась Супрун.

"Меня зовут Уляна Супрун. Я - бывшая глава Минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3500 на 37 млн человек населения. Пожалуйста, помогите нам", - написала Супрун.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения Украины, в 240 больницах, где могут принимать пациентов с коронавирусом, есть 1882 аппарата искусственной вентиляции легких. Неделю назад в Минздраве говорили, что в целом в стране есть около 4000 аппаратов ИВЛ, но с тех пор их количество могло увеличиться.

Аппараты ИВЛ легких играют важную роль в спасении пациентов с тяжелой формой заболевания - в таком случае их подключают к аппаратам для обеспечения достаточного поступления кислорода.